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林島諾貝爾獎得主會議 中研院2年輕學者受邀

中央社／ 台北23日電

第75屆林島諾貝爾獎得主會議28日至7月3日在德國林島舉行，中研院今天表示，院內有2名博士後研究學者通過嚴格的國際遴選、代表台灣與會並與75名諾貝爾獎得主交流。

中研院今天發布新聞稿指出，第75屆林島諾貝爾獎得主會議將於28日至7月3日在德國林島舉行，有來自88個國家、逾630名年輕科學家獲邀，與約75名諾貝爾獎得主面對面交流。

中研院表示，中研院物理研究所博士柯書華（Shuvadeep Karmakar）與應用科學研究中心博士黃郁涵，2名優秀的博士後研究學者通過嚴格的國際遴選，代表台灣與會。

柯書華聚焦微中子物理、暗物質搜尋及稀有事件探測研究，他表示，能與來自世界各國的傑出科學家交流，並向因發現微中子震盪而榮膺諾貝爾物理學獎教授梶田隆章及教授阿瑟．布魯斯．麥克唐納（ArthurB. McDonald）請益，是珍貴的學習機會。

黃郁涵則專注於二維材料研究，她指出，這次入選是對研究成果的肯定，也為正處於學術生涯探索階段的自己帶來莫大鼓舞，在眾多諾獎得主中，尤為期待與教授費倫茨．克勞斯（Ferenc Krausz）交流。

黃郁涵期望從大師們的研究歷程中，理解如何將基礎物理問題轉化為具體影響意義的研究成果，進一步拓展研究視野與思維框架，並探索二維材料於未來光電科技中的發展潛力，也期盼與不同背景的青年科學家建立深度學術連結，激盪出二維材料在基礎物理與應用元件之間的嶄新觀點。

中研院表示，第75屆林島會議適逢跨領域主題年，涵蓋所有諾貝爾獎領域，聚焦「資訊」、「誠信」、「生命」與「韌性」四大主題，今年入選者多為30歲以下的優秀大學生、碩博士生及博士後研究人員，女性比例達52.2%，反映當代科研社群對多元背景與合作的重視。

諾貝爾獎 德國 中研院

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