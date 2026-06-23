不滿座位安排、幹部選舉也投訴…校園信任崩解 教團提4大改革

近年校園輔導與管教爭議頻傳，教師遭申訴、校事會議調查及行政究責案件層出不窮。全國教師工會總聯合會今天開記者會直指問題早已不是單一個案，而是整體制度設計逐漸失衡，導致教育現場陷入高度不信任與防衛氛圍，呼籲教育部檢討現行制度，並提出廢除校事會議、停止究責文化等4項改革主張。

全教總說，近期多起案例凸顯現行制度失衡。有案件經校事會議調查後對教師作成不利認定，但教師提起再申訴後，中央教師申訴評議委員會認定原調查存在重大瑕疵而撤銷；另有教師雖申訴成功、原處分遭撤銷，主管機關仍要求學校將相關行為納入年度考核。

全教總認為，這反映當前行政體系已形成「有申訴就調查、有調查就究責」的運作邏輯，即使沒有重大違失，也傾向要求有人承擔責任。

國民黨立委羅智強表示，過去社會常說「教不嚴，師之惰」，強調教師的重要性，但如今教育現場卻出現「愈認真教學的老師，愈可能遭到檢舉」的現象。教育部引用數據稱，進入校事會議的檢舉案件比例已從82%降至22%，但這項數字無法反映實際情況，因為許多案件雖未進入校事會議，仍會透過考核會或其他行政程序進行調查。他舉例，家長不滿學生座位安排、班級幹部選舉結果、教師在聯絡簿關心學生等情況，都可能成為投訴理由，導致教師疲於應付調查程序。

羅智強說，部分教師即使最終證明清白，也往往已歷經長達一、兩年的調查過程，不僅耗費時間與訴訟成本，更承受巨大精神壓力。現行制度缺乏對惡意或濫訴行為的約束機制，導致投訴幾乎沒有成本，教師權益與尊嚴難以獲得保障。呼籲教育部正視基層教師面臨的恐懼與壓力，全面檢討校事會議制度，建立防範濫訴及支持教師的配套措施。

民進黨立委林月琴認為，校事會議應回歸制度設計初衷，避免校事會議淪為處理所有校園糾紛的機制。教師為維持教學秩序及保障多數學生受教權，應獲得國家提供明確權限與專業支持，因此提出6項訴求，包括校事會議案件分流、明確化輔導管教規範並補足資源、建立教師法律與心理支持機制、劃定合理親師溝通界線、提升調查人員專業並落實利益迴避，以及引入程序輔佐人制度，協助當事人保障程序權益。

全教總理事長葉青茂表示，許多原本可透過親師溝通、行政協調或輔導介入處理的教育事件，被過早導入調查程序，不僅加劇校園對立，也讓教師合理管教空間持續萎縮。因此提出4項改革主張，包括廢除現行校事會議制度、僅針對性平、霸凌、體罰及兒少保護等重大案件啟動正式調查、全面檢討輔導管教辦法，以及停止以懲處取代支持的究責文化。