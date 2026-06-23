痛陳校事會議「4大破產」 9大教師工會籲立院啟動廢除程序

台灣教育產業工會等9大教師工會今天體檢校事會議，提出4大破產，包括行政疊床架屋、架空校長責任；黑手介入、外行宰制內行；以及扭曲專業措施，查水表式觀課；管教缺乏法定強制力，行政規則淪為無用橡皮擦。呼籲朝野立委盡速實質審查《解聘辦法》，讓教育部啟動廢除校事會議程序。

台教產今天表示，當前校園最大的危機絕非單純的親師衝突，而是教育部近年修訂的《解聘辦法》與《考核辦法》，將原本應作為保護機制的校事會議，異化成官僚怪獸。校事會議機制將講台變成法庭，摧毀校園信任機制，第一線教師為了自保只能採取少管少錯的防禦性教學。

台教產理事長洪維彬直言，教師團體對於汰除惡質教師的立場向來堅定，但不能接受教育部拿大砲打小鳥，為了極少數個案，用寧可錯殺一百、不可放過一人的顯微鏡機制審查全體教師，基層甚至流傳「沒被投訴過，就退流行了」的自嘲，從功課多寡到遲到規勸，老師們動輒得咎；連最日常管教與親師溝通，都可能被強行塞入校事會議的類司法調查。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，教育部雖在今年2月初發文，要求情節輕微案件「以校內人員調查為原則」，但在4月底又發文坦承外聘調查比例仍舊偏高，流於小案大辦，這兩份公文就是教育部對基層學校因恐懼而全面防衛、被迫大辦的官方認證。

九大教師工會指出，校事會議目前有著「4大破產」，包括行政疊床架屋，架空校長責任，《解聘辦法》新設置的案件受理審查機制，與校事會議功能重疊，繁瑣的行政程序大幅限縮校長的實質裁量權；再者，校事會議也有外行宰制內行疑慮，《解聘辦法》強制特定案件調查小組須從人才庫中全部外聘，由缺乏第一線教學經驗的法律或非教育背景人員拿法條硬套，侵犯教師專業自主權。

教師工會也表示，校事會議也扭曲教師專業，《解聘辦法》不僅將校事會議調查程序演變成懲罰工具，更將公開授課扭曲為查水表式入班觀課，嚴重影響師生互動；再者，管教缺乏法定強制力，也將行政規則淪為橡皮圖章，現行的《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，只是行政規則，缺乏法律位階與強制力，導致第一線面對嚴重偏差行為的學生時，缺乏真正的制度與法律依循。

台教產等9大教師工會呼籲立法院，盡速審查《解聘辦法》，並依《立法院職權行使法》提報院會決議，通知教育部予以更正或廢止，啟動廢除校事會議程序，還給親師生健康、互信、回歸專業的教育環境。

台灣教育產業工會等9大教師工會今天體檢校事會議，提出4大破產，要求立院退回《解聘辦法》。圖／台教產提供