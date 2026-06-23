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影／校園輔導管教受關注 全教總提四大主張盼恢復校園信任
校園輔導管教近年頻繁成為社會關注焦點，教師遭申訴、校事會議調查、行政究責等案例層出不窮，使校園信任受到考驗。全教總理事長葉青芪今天在立法委員林月琴、羅智強等人陪同下於立法院舉行記者會，提出四大改革主張，包括廢除校事會議制度、重大案件才啟動正式調查、全面檢討輔導管教辦法、停止究責文化，盼使校園恢復正常運作。
全教總呼籲教育部正視第一線教育現場的困境，盡速啟動制度改革，讓教育回歸教育專業，讓校園重新回到「教師安心教學、學生專心學習，家長放心託付」，成為信任與合作的教育場域。
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