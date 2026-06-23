影／校園輔導管教受關注 全教總提四大主張盼恢復校園信任

雙北公共化幼兒園驚爆逾3000缺額，創歷史新高！平價學費不再是萬靈丹，背後隱藏著雙薪家庭「無法接送、難以延托」的真實困境。面對多元教保夾擊，公幼面臨什麼生存危機？《聯合報數位版》獨家解析家長寧可多花錢也不讀的致命關鍵！

2026-06-23 07:31