第五級保全進校園挨批 季連成：尊重學校自主、警察被動查緝
為加強校園毒品防治，行政院政務委員季連成指出，教育部已針對全國3600多所學校周邊，標示出9000多個毒品查緝熱點，將請警方加強查緝；另針對提出退休軍警組成的「第五級保全」進駐校園強化校安，他說，將尊重學校自主意願，警方也只會在校方請求下才會被動進入校園查緝。
為強化防制毒品與毒駕，行政院近日推出系列修法，法務部也將依托咪酯類提升為一級毒品。負責統籌相關工作的季連成上周提到，對於毒品查緝將建立四道防線，同時研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒，遭國教盟質疑想法荒謬，恐造成學生與教師恐慌。
季連成在今日播出的「POP撞新聞」廣播節目專訪時指出，台灣毒品問題說嚴重「也滿嚴重的」，但相較他國情況相對少，主因是法制面和查緝面有系統，在毒品攔阻上也有成效。他說，毒品問題是長期累積，並非一朝一夕能解決，不能因查緝量提高斷定問題嚴重性。
季連成表示，近期新興毒品依托咪酯因藥效短且不易檢驗，常透過電子煙吸食，易在年輕人和一般人間變得流行，行政院會周四將通過「菸害防制法」修法，增訂「持有」電子煙即違法，將處罰款並沒入。
針對校園防毒，季連成坦言，政府建立的四道掃毒防線中雖然也包含學校，但校園情況特別，政府不會干擾學校自主權、師生權益，也不會進校園執法；他也坦言，隨著教官退出校園，很多學校已經沒有教官能從事校安工作，若交由學校教師來做又力有未殆，更造成複合性壓力。
季連成接續提出三項解方，針對「校外」防堵，學校單位可以跟警察單位合作簽訂支援協定，針對校園外可能販毒、聚集吸毒等敏感地區先行查緝，阻絕毒品進入校園；根據教育部的提供資料，全國共3600多個學校，目前已設計9000多個查緝點，可請當地警察協助加強查緝。
校內方面，季連成續指，接著是培訓校安人員，但當學校有具體事證且無法處理時，可請求警察入校查緝，原則上尊重校園自主權，警察居於被動角色，概念如同警察查緝現行犯。
至於引進專業的第五級保全，季連成解釋，第五級保全為保全中最高的一級，由具備專業的退休軍警組成，薪資約為5萬至6萬，目前多受僱於國家關鍵基礎設施或私人豪宅；他說，這項建議正在廣納各界意見，運作上尊重學校自主，若有需要可向保全公司提出，與校安人員合作校內安全防護。
他強調，若校方認為現行第一、二級保全已足以應付校安工作，不需要第五級保全協助也可以。
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