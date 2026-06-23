高溫赤腳走過德國戰爭遺址 路之：學會與傷痛共存

蒂摩爾古薪舞集藝術總監路之．瑪迪霖在德國演出「路之行走」，穿著排灣族服，高溫赤腳走過漢堡二戰遺址聖尼古拉教堂。她受訪時表示，作品源於自身療癒歷程，行走不只關照自己，更是在重新建立人與土地、歷史及他人的連結。

排灣族舞團蒂摩爾古薪舞集受邀參加德國漢堡三年展（Tanztriennale），帶來新作「活著的文化身體」與長期藝術計畫「路之行走」，感動當地觀眾。

「路之行走」是沒有固定舞台的移動式行動藝術，創作者路之帶領觀眾穿梭城市街道，在行走中感受土地、歷史與人群的故事。這項計畫發展至今已超過10年，走入台灣及德國、挪威等歐洲多座城市。

21日與22日漢堡場次從聖尼古拉教堂紀念地（Mahnmal St. Nikolai）出發，這座教堂1874年至1877年曾是世界最高建築（147公尺），在二戰期間遭盟軍空襲摧毀。戰後，教堂未修復回原狀，而是保留廢墟作為戰爭紀念地。

路之演出後接受中央社採訪表示，演出前主辦單位曾帶她實地走訪行走路線，介紹沿途歷史。當她得知聖尼古拉教堂在二戰期間遭轟炸毀損，卻選擇保留廢墟作為紀念地時深受觸動。

「每一個人走在不同的路線上，總是會有不同的創傷。」路之說，人們面對傷痛時往往想著拆除、重建或遺忘，但有時重要的不是重建，而是在傷痛中找到理解，學習與它共存。

路之回憶，10多年前因長期投入創作、經營舞團及照顧家人，讓她身心逐漸失去平衡，甚至數度昏倒。直到求醫後，她才發現需要被照顧的其實是自己。

她因此構思「路之行走」這項行動表演計畫，透過行走放慢腳步，重新感受自己的呼吸、身體與土地，並在過程中學習與自己相處。

然而隨「路之行走」走入不同城市，路之逐漸發現，需要被療癒的對象不只有自己，有觀眾透過行走中的擁抱獲得力量，也讓她看見人與人之間自然產生的陪伴與連結。如今的「路之行走」，已從最初的自我療癒，逐漸成為一段表演者與觀眾彼此陪伴的旅程。

「我知道我會遇到困難，但我也相信陪伴我的人，會願意在不同的路上陪伴著我。」演出當日適逢德國熱浪，頂著攝氏30幾度高溫、赤腳走在漢堡石板與柏油路上的路之，演出結束後腳底起了水泡。

路之說，自己心裡依然是愉悅的，因為總能從這個行動藝術計畫中，一次又一次感受到陌生人的善意與溫暖。她事後從工作人員拍攝的照片中發現，當自己準備穿越馬路時，一名陌生過路人牽著腳踏車停在身旁，刻意擋住來車讓她通過。

她也將這份感受到的善意分享給同行觀眾，行走最後，路之邀請漢堡觀眾手牽著手圍成圓圈，共同跳起常見於婚禮與收穫祭，象徵族人相聚、分享喜悅與祝福的排灣族圍舞。

路之．瑪迪霖身穿家族傳承的排灣族傳統婚禮服飾，赤腳穿越漢堡街道。一名路人牽著腳踏車停下腳步，讓路之與觀眾安全通過路口。路之事後表示，陌生人彼此間的善意與陪伴，正是這個行動藝術最珍貴的收穫。中央社

台灣排灣族舞者路之．瑪迪霖（前中）在德國漢堡演出移動式行為藝術作品「路之行走」，從二戰遺址聖尼古拉教堂出發，在行走中重新感受人與土地、歷史及他人的連結。中央社