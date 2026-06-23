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文化黑潮計畫國產多人走動式VR曝光 李遠玩「地獄梗」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部22日舉辦文化黑潮計畫成果發表記者會，首度曝光運用多人走動式VR技術系統打造的沉浸式體驗作品「一起下地獄」。記者陳宛茜／攝影
文化部22日舉辦文化黑潮計畫成果發表記者會，首度曝光運用多人走動式VR技術系統打造的沉浸式體驗作品「一起下地獄」。記者陳宛茜／攝影

「我來這邊(文化部)工作2年了，常常覺得自己是下地獄。」文化部今日舉辦文化黑潮計畫成果發表記者會，首度曝光運用多人走動式VR技術系統打造的沉浸式體驗作品「一起下地獄」。文化部長李遠用此一「地獄梗」自嘲，但也強調只要出席成果發表會「就覺得是極樂」，因為「看到創作者一代一代的能夠在一個更好的環境中，創造成出更好的作品。」《極樂》也是今天發表的作品之一。

台灣雖常拿下VR作品的國際大獎，但VR作品遭業者質疑「曲高和寡」，不夠商業性與市場化，其中關鍵原因就是缺乏「多人走動式VR技術系統」，無法在同時間容納多人一起體驗VR。

透過文化黑潮計畫的資源挹注，文化部2024年起推動「多人走動式VR技術系統開發計畫」，成功建立台灣自主研發，可多人同步互動，具備空間定位追蹤及場域管理等關鍵技術整合的VR技術系統，突破過往仰賴國外技術平台的限制。目前此系統平台已逐步推廣至日本等海外市場。系統可支援百人同時沉浸體驗，提升場域營運效率與商業化發展潛力，展現台灣文化科技自主研發成果。

「一起下地獄」取材自台灣民間信仰對於地獄的想像。發表會先提供5分鐘體驗版，觀眾戴上頭盔感應器，體驗搭乘地獄纜車進入一層層地獄的奇妙經驗。此一作品使用多人走動式VR技術系統後，可供上百玩家「一起下地獄」。另一件多人走動式VR作品「海之召喚海洋生靈祈願旅程」，則以台灣海洋文化為核心，化身潛水員，體驗淺香丸、北海坑道、藍眼淚等場景。

宏達國際電子股份有限公司副總經理簡瑞春說，完成多人走動式VR系統最大的優勢是讓台灣擁有「國產國造」的系統，也讓台灣擁有與世界「比拼」的關鍵，目前正與日本NHK洽談合作聖家堂復刻的計畫。

此外還發表2部動畫獨立單元劇集作品「極樂」及「奇談島航」，分別以易經中的六爻貫穿及台灣島嶼上的奇談異事作為劇集整體主題，各自再發展出6至7個約15分鐘有片名的原創動畫作品。

「奇談島航」團隊大貓工作室股份有限公司製作人王尉修說，「奇談島航」是一個圍繞台灣發展的奇幻旅程，單元一「光到不了的地方」從山出發，到單元七「三分之二」的海結束。6個動畫公司，各自運用擅長的風格，完成7部短片，期盼從故事主題到技術，都能呈現台灣的多樣性及澎湃的創作能量。

李遠表示，作為文化部長，他能做的就是繼續「要資源」，爭取下一個4年黑潮計畫，加上國發基金，雙百億支持。同時，呼應全國文化會議「未來式」，落實文化科技政策，讓充滿熱情及新觀念的年輕一代，在一個更好的環境中，創造更好的作品。

●2部動畫及2部多人走動式VR都將於今年台灣文博會中呈現。多人走動式VR作品《海之召喚海洋生靈祈願旅程》即日起至11月27日在高雄棧柒庫展演，《一起下地獄》預計於9月在嘉義文創園區展演，相關展演資訊將陸續公布台灣文博會官網、「夢想動畫」FB及IG粉絲專頁。

文化部 李遠 VR

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