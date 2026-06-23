苗栗爭取增教室 批教育部冷冰冰…教長：沒有分別心

苗栗縣政府年初爭取頭份、竹南增設卅三間教室，教育部回文配合財政收支劃分法修正，請納入地方預算辦理，立委邱鎮軍、副縣長賴香伶昨天趁教育部長鄭英耀下鄉訪視學校時，同聲批評公文「冷冰冰」。鄭英耀舉圖書館補助苗栗全國最高為例，強調對苗栗沒有分別心。

鄭英耀昨由教育部國教署長彭富源等人陪同訪視苗栗縣頭屋國中等五所學校，慨允補助八千多萬元，整建操場、跑道，及裝設冷氣等，民進黨立委沈發惠及服務團隊、縣長參選人陳品安等人到場，邱鎮軍未被通知出席，到場強調「不管部長球要做給誰」，孩子成長只有一次、不能等。

邱鎮軍及賴香伶也批今年初縣長鍾東錦向賴清德總統爭取教育硬體建設，亟需中央幫忙，結果教育部回覆公文冷冰冰。據了解，縣府當時盤點頭份、竹南校舍不足卅三間教室，經費需三點三億元，教育部答覆，財劃法修正後，地方政府整體財源相對充裕，請縣府評估後逐年納入地方預算辦理。

鄭英耀回應「教育部絕對沒有對苗栗縣只是生冷的公文」，表示教育部補助苗栗縣立圖書館總圖工程四點八億元、苗栗市圖書館六六五○萬元全國最高；賴總統說均衡台灣，教育部沒有分別心，甚至對農村、客家特色聚落，資源挹注會更多。

另，針對苗縣府力推陽明交通大學苗栗校區案，賴香伶昨也請命，希望陽明交大苗栗校區盡快核定。鄭英耀回應，陽明交大苗栗校區篤行學院基本上樂觀其成，但提醒必須要有專業及教育承諾，只要他擔任教育部長一天，如果各級學校沒有辦法提供良好的品質，「我這一關是過不了的」！