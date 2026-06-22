回歸擊樂本質 朱宗慶打擊樂團六部曲應和人心跳動

朱宗慶打擊樂團成立40週年，將回歸擊樂本質，重演擊樂劇場「六部曲」。樂團創辦人朱宗慶表示，這部擊樂劇場之作精神與朱團1986年創立初心一致，要以動人擊樂與人們心跳脈動相應和。

朱宗慶表示，「六部曲」最早是在COVID-19疫情時，一切停擺，他當時希望團員持續練功，向內心挖掘「擊樂本質」，「這是最終淬煉出來的六個面向，2024年正式演出，大家有一份重拾舞台的珍惜與感動。」「六部曲」揚棄語言文本，回歸擊樂本質的撼動，也的確為「擊樂劇場」賦予了新的定義。

擊樂劇場「六部曲」開場為駐團作曲家洪千惠的「六棒傳奇之琴鍵奇緣」，以8台馬林巴木琴、8人同時揮舞6棒共48棒精采比劃下，把六棒技法轉化為華山論劍般武林秘笈，本次更會在二團助理藝術總監高瀚諺進一步改編後，轉化為更加純粹精鍊版本。

緊接著的「鼓與光」則從鍵盤回到純粹鼓類演奏，大型燈牆為鼓樂帶來現代科技感，轟隆隆鼓皮共鳴也讓觀眾席震撼沸騰；「生命的喻示」則是對於世界音樂的最高致敬，全世界各大洲傳統打擊樂器輪番上陣，展現出「擊樂」乃是跨越種族與時空的共同語言。

這次的幕後團隊與2024年一樣，一個都沒少，包括燈光設計車克謙、影像設計王奕盛、舞台設計陳慧、服裝設計謝宜彣以及創意整合鄭詠珊，與朱宗慶打擊樂團一同對擊樂進行極致探索。今年在舞台與服裝也將繼續優化，為「六部曲」帶來嶄新生命力。

2026朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「六部曲」將於10月2日至4日於台北國家戲劇院演出4場，10月31日至11月1日於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出2場，11月7日至8日於台中國家歌劇院大劇院演出2場。