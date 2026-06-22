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苗栗爭取經費教育部回覆公文冷冰冰？ 部長鄭英耀：沒有分別心

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立委邱鎮軍指苗栗縣府今年初爭取教育硬體建設，亟需中央幫忙，結果教育部回覆公文冷冰冰，教育部長鄭英耀強調沒有分別心。記者范榮達／攝影
立委邱鎮軍指苗栗縣府今年初爭取教育硬體建設，亟需中央幫忙，結果教育部回覆公文冷冰冰，教育部長鄭英耀強調沒有分別心。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府年初爭取頭份、竹南33間教室，教育部回文配合財政收支劃分法修正，請納入地方預算辦理，立委邱鎮軍、縣副縣長賴香伶今天同聲批評公文冷冰冰，教育部長鄭英耀舉圖書館補助苗栗全國最高為例，對苗栗沒有分別心。

鄭英耀今天由教育部國民及學前教育署長彭富源等人陪同，訪視苗栗縣頭屋國中等5所學校，慨允補助8000多萬元，整建操場、跑道，及裝設冷氣等，民進黨立委沈發惠及服務團隊、縣長參選人陳品安等人到場，國民黨邱鎮軍沒有被通知出席，強調「不管部長球要做給誰」，孩子的成長只有一次、不能等。

邱鎮軍及賴香伶都批評今年初縣長鍾東錦當面向賴清德總統爭取教育硬體建設，亟需中央幫忙，結果教育部回覆公文冷冰冰，據了解，縣府當時盤點頭份、竹南校舍不足33間教室，經費需3.3億元，教育部答覆公文內容，指出依地方制度法，國民教育屬地方自治事項，財劃法修正，地方政府整體財源相對充裕，請縣府依區域人口發展、學校量能，及教育資源配置，通盤評估必要性與可行性，並逐年納入地方預算辦理。

鄭英耀回應「教育部絕對沒有對苗栗縣只是生冷的公文」，表示教育部補助公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫，補助苗栗縣立圖書館總圖工程4.8億元，苗栗市圖書館6650萬元全國最高，賴總統說均衡台灣，教育部沒有分別心，甚至對農村、客家特色聚落，資源挹注會更多，他於今年1月及今天短時間來2次，因為在地的民意代表，一直希望他到苗栗來看，所以為什麼說公文是生冷的，以後一定要調整。

教育部長鄭英耀今天訪視苗栗縣頭屋國中等5所學校，慨允補助8000多萬元，整建操場、跑道，及裝設冷氣等。記者范榮達／攝影
教育部長鄭英耀今天訪視苗栗縣頭屋國中等5所學校，慨允補助8000多萬元，整建操場、跑道，及裝設冷氣等。記者范榮達／攝影

苗栗 教育部 鄭英耀

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