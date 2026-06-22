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原博籌備處與愛努財團攜手 開啟台日原住民交流新頁

中央社／ 台北22日電

原博籌備處20日與愛努民族文化財團正式簽署合作備忘錄，象徵雙方建立長期合作夥伴關係；未來將以此次合作備忘錄為起點，持續拓展與日本相關博物館及文化機構的合作網絡。

國立原住民族博物館籌備處今天發布新聞稿表示，20日與公益財團法人愛努民族文化財團正式簽署合作備忘錄，象徵雙方建立長期合作夥伴關係，更代表台灣原住民族文化國際交流，將在既有互訪、展演與文化推廣成果之上，進一步進入博物館專業、典藏研究、共同策展與知識共享的新階段。

原博籌備處自18日至23日赴日本北海道進行文化交流。原博籌備處表示，原住民族委員會及所屬機關自民國102年起，即持續與日本北海道愛努民族相關博物館、文化機構及部落社群建立交流關係，並透過文化展演、工藝體驗、館際互訪、專業座談及合作意向洽談等形式，逐步累積雙方互信與合作基礎。

原博籌備處主任謝美蘭表示，台灣與日本愛努民族文化機構的交流，歷經多年累積，如今由原博籌備處承接既有基礎，並以國立博物館專業能量開展新局，具有重要意義。

謝美蘭說，未來原博將持續深化與日本及全球原住民族文化機構的合作，推動以原住民族觀點出發的國際文化協作模式，讓原住民族不只是被觀看、被展示的對象，而是知識生產、文化詮釋與國際對話主體。

原博籌備處表示，未來將以此次合作備忘錄為起點，持續拓展與日本相關博物館及文化機構的合作網絡，促進台灣原住民族文化資產研究、詮釋、展示與公共近用，也期待透過台灣與愛努民族文化機構的深度合作，為國際原住民族博物館合作建立具有當代意義的新模式。

另外，原博籌備處表示，21日在國立愛努民族博物館與共生公園（Upopoy）辦理台灣原住民族文化交流分享，透過樂舞展演、文化展示、工藝體驗、族服體驗及互動問答等形式，向日本及來自世界各地觀眾介紹台灣原住民族豐富多元的文化內涵。

原住民 博物館

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