知名舞台設計王世信辭世 文化部頒贈旌揚狀
台灣知名舞台設計師與劇場教育家王世信於6月11日辭世，享壽68歲。文化部參事陳春蘭今日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由王世信姊姊王世儀代表受贈。
文化部今天發布新聞稿表示，王世信長年深耕劇場藝術創作與教育工作，致力培育舞台設計專業人才，其創作橫跨現代戲劇、音樂劇及傳統戲曲領域，以深厚的藝術涵養與卓越的設計視野，為台灣表演藝術發展留下重要篇章。
王世信為國立藝術學院戲劇系首屆畢業生，後赴美取得紐約州立大學普契斯分校藝術碩士學位，返國後投入高等藝術教育，長期任教於國立台北藝術大學，歷任系主任、展演藝術中心主任、戲劇學院院長等職務，並積極參與劇場專業組織及國際交流事務，對台灣劇場設計人才培育及專業制度建立貢獻卓著。
除深耕藝術教務，在創作實踐方面，王世信數十年來持續活躍於劇場第一線，以獨到的空間美學與敘事思維，創造許多令人印象深刻的舞台作品。其與多個國內劇團長期合作，參與多部重要戲劇及音樂劇製作，透過精準細膩的舞台語彙，豐富作品的藝術層次與觀演體驗。
王世信也積極投入傳統戲曲創新發展，自2004年起與唐美雲歌仔戲團展開合作，將現代劇場設計理念融入歌仔戲舞台創作，協助傳統戲曲拓展當代表現形式，為台灣戲曲美學開創嶄新視野。多部獲獎及深受觀眾肯定的戲曲作品，皆展現其兼容傳統與現代、藝術與技術的深厚功力。
除創作與教學成就外，王世信也長期推動台灣劇場與國際接軌，曾擔任台灣技術劇場協會理事長和國際舞台美術家劇場建築師暨劇場技術師組織（OISTAT）副總裁，並多次擔任布拉格劇場設計四年展（PragueQuadrennial）台灣區總召集人、策展人及學生館召集人。
王世信也曾爭取2017年世界劇場設計展在台灣舉辦，並擔任計畫主持人，積極展現台灣劇場設計能量，提升我國表演藝術於國際舞台的能見度與影響力。
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