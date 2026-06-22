快訊

北港朝天宮董座之子涉糾眾毆打前立委17人提公訴 檢認定首謀起訴求刑7年6月

微風南京「營業樓層縮水」3、4樓沒了 百貨證實：為都更撤出做準備

聽新聞
0:00 / 0:00

知名舞台設計王世信辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北22日電
知名舞台設計家、臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今凌晨驟逝，享壽68歲。圖為他攝於2014年。本報資料照片 陳瑞源
知名舞台設計家、臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今凌晨驟逝，享壽68歲。圖為他攝於2014年。本報資料照片 陳瑞源

台灣知名舞台設計師與劇場教育家王世信於6月11日辭世，享壽68歲。文化部參事陳春蘭今日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由王世信姊姊王世儀代表受贈。

文化部今天發布新聞稿表示，王世信長年深耕劇場藝術創作與教育工作，致力培育舞台設計專業人才，其創作橫跨現代戲劇、音樂劇及傳統戲曲領域，以深厚的藝術涵養與卓越的設計視野，為台灣表演藝術發展留下重要篇章。

王世信為國立藝術學院戲劇系首屆畢業生，後赴美取得紐約州立大學普契斯分校藝術碩士學位，返國後投入高等藝術教育，長期任教於國立台北藝術大學，歷任系主任、展演藝術中心主任、戲劇學院院長等職務，並積極參與劇場專業組織及國際交流事務，對台灣劇場設計人才培育及專業制度建立貢獻卓著。

除深耕藝術教務，在創作實踐方面，王世信數十年來持續活躍於劇場第一線，以獨到的空間美學與敘事思維，創造許多令人印象深刻的舞台作品。其與多個國內劇團長期合作，參與多部重要戲劇及音樂劇製作，透過精準細膩的舞台語彙，豐富作品的藝術層次與觀演體驗。

王世信也積極投入傳統戲曲創新發展，自2004年起與唐美雲歌仔戲團展開合作，將現代劇場設計理念融入歌仔戲舞台創作，協助傳統戲曲拓展當代表現形式，為台灣戲曲美學開創嶄新視野。多部獲獎及深受觀眾肯定的戲曲作品，皆展現其兼容傳統與現代、藝術與技術的深厚功力。

除創作與教學成就外，王世信也長期推動台灣劇場與國際接軌，曾擔任台灣技術劇場協會理事長和國際舞台美術家劇場建築師暨劇場技術師組織（OISTAT）副總裁，並多次擔任布拉格劇場設計四年展（PragueQuadrennial）台灣區總召集人、策展人及學生館召集人。

王世信也曾爭取2017年世界劇場設計展在台灣舉辦，並擔任計畫主持人，積極展現台灣劇場設計能量，提升我國表演藝術於國際舞台的能見度與影響力。

文化部 劇場 告別式

延伸閱讀

「畫都」巨擘陳哲辭世享耆壽90歲 獲頒終身成就獎

規模史上最大！台灣視覺藝術展登西班牙馬德里皇家植物園

文化部與駐德代表處推動 台灣當代舞蹈專題登德

搖滾音樂劇先鋒 韋伯「萬世巨星」首度攻台

相關新聞

知名舞台設計王世信辭世 文化部頒贈旌揚狀

台灣知名舞台設計師與劇場教育家王世信於6月11日辭世，享壽68歲。文化部參事陳春蘭今日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由...

台南教產工會前議員開記者會發聲：行政霸凌基層教師

台南前市議員許又仁、台南市教育產業工會理事長陳葦芸，今開記者會「為遭受不合理對待的教師發聲」，提出六件遭受行政霸凌案例，有人遭檢舉數十次，學校調查委員會都認為沒違規，教育局竟一再要求重查，委員會六次會議裁定都被退回，最後校長竟記教師申誡、教育局竟也就同意。

向星辰大海出發 屏東縣府送火箭書包陪5100名幼兒展翅高飛

鳳凰花開，幼兒園畢業季節，為陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送給63名即將畢業小朋友，孩子們興奮地背起新書包，迎接人生學習旅程。

陽明交大苗栗校區案承諾品質 教長鄭英耀：否則我這一關過不了

苗栗縣政府大力推動陽明交通大學苗栗校區案，教育部長鄭英耀今天表示樂觀其成，但提醒必須要有專業及教育承諾，只要他擔任教育部長一天，如果各級學校沒有辦法提供良好的品質，「我這一關是過不了的」！

非洲菁英人才培訓班開訓 27名農業專家來台交流學習

為促進非洲農業人才培育並深化教育交流合作，教育部透過「非洲菁英人才培育專案」，由國立屏東科技大學規劃辦理第4期「非洲菁英人才智慧農業培訓班」，並於今（22）日開訓。該培訓班經各駐非洲館處推薦當地農業領域的專家代表，計有史瓦帝尼、索馬利蘭、肯亞、剛果民主共和國、象牙海岸及奈及利亞的27位學員，來到台灣參加本次培訓課程，認識台灣農業領域的人才培育環境與特色、產業發展和農業產學合作情況，並體驗台灣的農業科技與永續發展成果。

高中課業輔導鐘點費挨批「一國多制」 教團提2訴求籲改革

高中實施的課業輔導（俗稱第8節及寒暑輔）長期支撐公共教育及家庭照顧功能，不過，台灣教育產業工會質疑，現行鐘點費制度存在「一國多制、同工不同酬」問題，呼籲教育部應檢討相關規範，將課外輔導鐘點費定位為延長工時加班費，並將給付基準全面入法、落實全國一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。