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台南教產工會、前議員控校事會議濫訴 行政霸凌基層教師

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南教產工會前議員開記者會「為遭無理對待教師發聲」。圖／許又仁提供
台南教產工會前議員開記者會「為遭無理對待教師發聲」。圖／許又仁提供

台南前市議員許又仁、台南市教育產業工會理事長陳葦芸，今開記者會「為遭受不合理對待的教師發聲」，提出六件遭受行政霸凌案例，有人遭檢舉數十次，學校調查委員會都認為沒違規，教育局竟一再要求重查，委員會六次會議裁定都被退回，最後校長竟記教師申誡、教育局竟也就同意。

許又仁表示，教育局不應利用行政權力干預學校專業判斷，「黃偉哲市長放任教育局主政失當，已讓基層教師成為行政霸凌受害者」。記者會宣布近日檢具事證送監察院調查，釐清責任維護教權。

許又仁質疑黃偉哲完全放任教育局錯誤教育行政作為、造成校園行政霸凌教師現象。目前台南市不管有無依據任何投訴教師案件統統校安通報，基層教師就須寫報告回應陳述過程，甚至安排學生填寫問卷要求想到什麼老師不當的事就寫出來。

有單一老師受到家長40多項投訴，單一老師受到學生問卷高達近100項指控，教師回應稍一不慎就是親師溝通不良，就是管教失當，進入繁複循環的調查、懲處、申訴有理、新事證再調查、再懲處再次申訴、申訴失敗尋求行政訴訟、行政訴訟到最高行程法院，教師勝訴尋求國賠，竟然因行政懲處到勝訴已超過二年，申請國賠超過時效而索賠無門。

眾人質疑學校做出調查結論，卻被教育局退回反覆重議案件，推估一年接近千次。這些案件「教育局並未有任何審議機制，常僅憑一人科長、一人副局長及一人局長決定而決定是否退回重議，有時更因議員壓力決定續辦或不續辦，完全沒有任何法律及教育專業判斷依據，這樣行政霸凌基層教師，任誰都無法接受」。

許又仁表示，這些案件最大問題在於，明明學校考核委員會多次認為不必懲處，卻因教育局行政霸凌手段介入，最後仍做出處分決定。這不僅傷害教師權益，更讓人擔心教育現場是否還有專業自主空間？全力維護教權刻不容緩。

台南教產工會前議員開記者會「為遭無理對待教師發聲」。圖／許又仁提供
台南教產工會前議員開記者會「為遭無理對待教師發聲」。圖／許又仁提供

霸凌 台南 黃偉哲

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