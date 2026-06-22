向星辰大海出發 屏東縣府送火箭書包陪5100名幼兒展翅高飛

鳳凰花開，幼兒園畢業季節，為陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送給63名即將畢業小朋友，孩子們興奮地背起新書包，迎接人生學習旅程。

縣長周春米說，屏東縣今年有5100名幼兒園畢業生，每名孩子的專屬書包已陸續寄送至各校，由學校協助發放並送上祝福，今年以「SUPER火箭冒險啟航」為主題，設計靈感呼應「啟航：向星辰大海出發」的核心理念，希望孩子們帶著勇氣與夢想，展開探索世界的新旅程。

書包設計採輕量化材質及符合人體工學的護脊設計，可有效減輕肩頸負擔；外觀更加強安全反光條配置，提升上下學時的辨識度與安全性，展現對學童健康與就學安全重視。

周春米說，屏東縣打造「育兒友善、幸福教育」環境，積極投入教育資源，不僅優化幼兒園軟硬體設施，也持續推動平價優質的公共化教保服務，提供育兒支持措施，包括屏東縣生育津貼、未滿一歲嬰幼兒營養補助，以及全國適用的「0至6歲國家一起養」育兒津貼；此外，賴清德總統提出「0到18歲成長支持」政策，針對0至18歲國民每月發放5000元，透過中央與地方攜手，共同營造更完善的育兒環境，讓家長安心生養、孩子快樂成長。

家長表示，孩子在畢業前收到充滿祝福與巧思禮物，感受滿滿儀式感，也感受到縣府對孩子成長重視；從懷孕、生產到育兒階段，屏東縣提供許多實質支持與福利措施，讓年輕家庭有滿滿的溫暖與安心。

家長們表示，近年來屏東的親子館、社福館、共融公園及公共托育資源愈來愈完善，育兒環境持續提升，不僅讓孩子有更多元、安全的學習與遊憩空間，也讓家長在照顧孩子的路上獲得更多支持。

陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送畢業小朋友。圖／屏東縣府提供

陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送畢業小朋友。圖／屏東縣府提供

陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送畢業小朋友。圖／屏東縣府提供

陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送畢業小朋友。圖／屏東縣府提供

陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送畢業小朋友。圖／屏東縣府提供