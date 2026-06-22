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陽明交大苗栗校區案承諾品質 教長鄭英耀：否則我這一關過不了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦重視的陽明交通大學苗栗校區案，副縣長賴香伶與教育部長鄭英耀今天隔空「交流」。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦重視的陽明交通大學苗栗校區案，副縣長賴香伶與教育部長鄭英耀今天隔空「交流」。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府大力推動陽明交通大學苗栗校區案，教育部長鄭英耀今天表示樂觀其成，但提醒必須要有專業及教育承諾，只要他擔任教育部長一天，如果各級學校沒有辦法提供良好的品質，「我這一關是過不了的」！

鄭英耀今天訪視苗栗縣5所學校教育建設及運動場地設施，苗栗縣副縣長賴香伶當場請命，希望陽明交大苗栗校區盡快核定，鄭英耀回應說，陽明交大苗栗校區篤行學院基本上樂觀其成，但也有提醒縣府及陽明交大校長林奇宏，注意學校整個能量。

鄭英耀表示，陽明交大目前已經有8處校區，再加苗栗第9個校區，學校老師會不會跳起來？開支票比較容易，但怎麼樣去確保品質，必須要有承諾，他當教育部長任內的一天，如果沒有辦法真正提供各級教育良好的教育品質，他這一關是過不了的，其實他也跟林校長特別提過，任何一個大學治理者，除了專業以外，必須要有教育的承諾，也是他在意的。

賴香伶強調不會忘了要求陽明交大要落實品質，她指出，苗栗縣鄰近新竹縣市，長年以來許多菁英外流，他們可以回來是核心目標，孩子願意回來，教在學校教育有機會，因此縣長鍾東錦非常重視陽明交大，之後的學程規畫，把長遠性教育做到位，培養科技人才，也是苗栗各界所期待的事情。

縣府規畫在後龍鎮高鐵苗栗站特定區高中用地3.35公頃，興建陽明交大苗栗校區篤行學院，去年12月22日完簽署合作協議，將設置進修推廣學院、產學聯合研究中心，及相關教學研究機構，並延伸教育鏈，涵蓋幼兒教育、國民教育、高等教育至終身教育，工程總經費約4億元，預計今年10月動土，2028年完工啟用。

陽明交大 苗栗 鄭英耀 賴香伶 高教

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