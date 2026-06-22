規模史上最大！台灣視覺藝術展登西班牙馬德里皇家植物園

在文化部支持下，駐西班牙代表處文化組與馬德里皇家植物園（Real Jardín Botánico-CSIC）將自6月24日至8月30日在該園維拉紐瓦展廳（Pabellón Villanueva）共同舉辦「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」（Crónicas de Piedra y Pluma: Dúo de Arte Contemporáneo Taiwanés）展覽。

由獨立策展人杜綺文協助策劃展覽內容，匯聚2位風格迥異卻感知共振的藝術家鄧卜君及劉文瑄共50餘件作品，透過2位跨世代藝術家獨特的創作語彙，交織出一場精彩的藝術對話。杜綺文、劉文瑄也受邀出席開幕式等活動，親自與歐洲觀眾分享創作理念及藝術實踐。

文化部表示，駐西班牙代表處文化組自成立以來，致力推動台灣與西班牙當地主流藝文機構交流合作，此次歷經三年努力，促成與西班牙國家級重要場館合辦特展，不僅是馬德里皇家植物園首次舉辦台灣當代藝術的大型展覽，更是台灣在西班牙舉辦歷來規模最大台灣視覺藝術專展。

台灣作為一個多山國家，豐富的山岩石相為在地地貌的顯著表徵，也更是鄧卜君、劉文瑄靈感來源的孕育地。其以複調式的敘事路徑梳理，並呈現台灣當代藝術在全球化視野下，獨特的美學脈絡體系之構建。

鄧卜君以墨點刻畫「磐石」異境，劉文瑄以紙材捲出輕盈「飛羽」，展覽採雙個展並置形式，探討台灣當代創作者如何立足於本土生活涵養與當代語境，藉由水墨、攝影、裝置及繪畫等多元複合媒材，進行跨文化的轉譯與重塑。

鄧卜君，1957年生，畢業於國立藝專（今國立台灣藝術大學），以「搓筆皴」筆墨技法與創新水墨語彙著稱，作品曾於紐約、馬德里、香港、北京等地展出。

劉文瑄，1980年生，畢業於美國舊金山藝術學院，專注於日常平凡中挖掘抽象的詩意，建立獨具特色的塗畫（Drawing）創作體系，曾獲高雄美術獎首獎，曾於雪梨、布達佩斯、荷蘭等地展出。

馬德里皇家植物園1755年由西班牙國王費迪南德六世建立，於1774年搬至現址，迄今設立271年，佔地約8公頃，屬西班牙國家研究委員會轄下機構，1942年被定位成藝術花園（Jardín Artístico），全年約有46萬5000人次入園參觀，各展覽廳每年亦吸引約26萬人次參觀。

此次合作推出為期2個月的台灣當代藝術雙個展，並規劃講座與導覽活動，預估能吸引超過4萬人次，將提升台灣藝術於歐洲能見度，促進台西藝文交流。