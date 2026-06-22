非洲菁英人才培訓班開訓 27名農業專家來台交流學習
為促進非洲農業人才培育並深化教育交流合作，教育部透過「非洲菁英人才培育專案」，由國立屏東科技大學規劃辦理第4期「非洲菁英人才智慧農業培訓班」，並於今（22）日開訓。該培訓班經各駐非洲館處推薦當地農業領域的專家代表，計有史瓦帝尼、索馬利蘭、肯亞、剛果民主共和國、象牙海岸及奈及利亞的27位學員，來到台灣參加本次培訓課程，認識台灣農業領域的人才培育環境與特色、產業發展和農業產學合作情況，並體驗台灣的農業科技與永續發展成果。
今日為「非洲菁英人才智慧農業培訓班」始業式，索馬利蘭共和國駐台代表處大使加拉爾、奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長雷克斯、外交部、農業部及教育部代表均出席與會，共同歡迎學員來台參訓。期透過農業領域技術人才培訓，將我國農業領域的優勢及技職教育分享給非洲友邦及友我國家，促進未來更多雙邊合作與交流契機。
教育部表示，該培訓班課程為期3周，由國立屏東科技大學植物醫學系、動物科學與畜產系、熱帶農業暨國際合作系、農園生產系與農業科技研究總中心的師資，共同規劃以「智慧新農業」作為專班課程規劃主軸，以非洲農牧業需求出發，並配合業師授課，除安排至台灣相關農畜產業觀摩交流，以強化參與學員基礎知識、提升實務操作能力及熟悉台灣農業市場現況，另於課程中邀請農業部進行專題分享，包括介紹農業技術團等。
教育部指出，該培訓班自112年首屆優先聚焦農業領域辦理，由具有農業領域相關專業教學專長與資源，並具招收非洲國家學生經驗的國立屏東科技大學承辦，參訓學員皆為各該國的農業領域政治、經濟、學術、技術等面向的專業人員，包含政府農業部門的推廣人員、農業相關產業界代表等。有任職於史瓦帝尼農業部擔任家畜推廣官員的學員，在113年培訓後，於114年來台攻讀研究所，顯示執行成效獲得肯定且培訓成果逐漸獲得回響。
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