快訊

世足運彩抽獎同組號碼疑6度中獎 王鴻薇：又見數學奇蹟？

台積電漲百元引百花齊放 台股收漲1,276點衝過47K

男子與認識10年浪浪道別「叮嚀好好照顧自己」 橘貓一聲聲回應萬人淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲菁英人才培訓班開訓 27名農業專家來台交流學習

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
今日為「非洲菁英人才智慧農業培訓班」始業式，共有27位農業專家來到台灣參加課程。圖／教育部提供
今日為「非洲菁英人才智慧農業培訓班」始業式，共有27位農業專家來到台灣參加課程。圖／教育部提供

為促進非洲農業人才培育並深化教育交流合作，教育部透過「非洲菁英人才培育專案」，由國立屏東科技大學規劃辦理第4期「非洲菁英人才智慧農業培訓班」，並於今（22）日開訓。該培訓班經各駐非洲館處推薦當地農業領域的專家代表，計有史瓦帝尼、索馬利蘭、肯亞、剛果民主共和國、象牙海岸及奈及利亞的27位學員，來到台灣參加本次培訓課程，認識台灣農業領域的人才培育環境與特色、產業發展和農業產學合作情況，並體驗台灣的農業科技與永續發展成果。

今日為「非洲菁英人才智慧農業培訓班」始業式，索馬利蘭共和國駐台代表處大使加拉爾、奈及利亞駐台北商務辦事處代理處長雷克斯、外交部、農業部及教育部代表均出席與會，共同歡迎學員來台參訓。期透過農業領域技術人才培訓，將我國農業領域的優勢及技職教育分享給非洲友邦及友我國家，促進未來更多雙邊合作與交流契機。

教育部表示，該培訓班課程為期3周，由國立屏東科技大學植物醫學系、動物科學與畜產系、熱帶農業暨國際合作系、農園生產系與農業科技研究總中心的師資，共同規劃以「智慧新農業」作為專班課程規劃主軸，以非洲農牧業需求出發，並配合業師授課，除安排至台灣相關農畜產業觀摩交流，以強化參與學員基礎知識、提升實務操作能力及熟悉台灣農業市場現況，另於課程中邀請農業部進行專題分享，包括介紹農業技術團等。

教育部指出，該培訓班自112年首屆優先聚焦農業領域辦理，由具有農業領域相關專業教學專長與資源，並具招收非洲國家學生經驗的國立屏東科技大學承辦，參訓學員皆為各該國的農業領域政治、經濟、學術、技術等面向的專業人員，包含政府農業部門的推廣人員、農業相關產業界代表等。有任職於史瓦帝尼農業部擔任家畜推廣官員的學員，在113年培訓後，於114年來台攻讀研究所，顯示執行成效獲得肯定且培訓成果逐漸獲得回響。

非洲 奈及利亞 肯亞 農業 屏科大

延伸閱讀

農業部推動高中生從農10年 逾4200人次獲獎勵

全台戶外教育教材徵集 台南市隆田國小獲主題課程特優

美國普渡大學來台交流 促半導體學研合作

成大躋身QS世界大學排名前200強 創歷年最佳紀錄

相關新聞

向星辰大海出發 屏東縣府送火箭書包陪5100名幼兒展翅高飛

鳳凰花開，幼兒園畢業季節，為陪伴幼童迎接小學新生活，屏東縣政府準備「SUPER火箭冒險啟航」主題書包作為畢業賀禮，象徵孩子背起夢想、勇敢出發。縣長周春米今22日到內埔小博士幼兒園，將書包送給63名即將畢業小朋友，孩子們興奮地背起新書包，迎接人生學習旅程。

陽明交大苗栗校區案承諾品質 教長鄭英耀：否則我這一關過不了

苗栗縣政府大力推動陽明交通大學苗栗校區案，教育部長鄭英耀今天表示樂觀其成，但提醒必須要有專業及教育承諾，只要他擔任教育部長一天，如果各級學校沒有辦法提供良好的品質，「我這一關是過不了的」！

非洲菁英人才培訓班開訓 27名農業專家來台交流學習

為促進非洲農業人才培育並深化教育交流合作，教育部透過「非洲菁英人才培育專案」，由國立屏東科技大學規劃辦理第4期「非洲菁英人才智慧農業培訓班」，並於今（22）日開訓。該培訓班經各駐非洲館處推薦當地農業領域的專家代表，計有史瓦帝尼、索馬利蘭、肯亞、剛果民主共和國、象牙海岸及奈及利亞的27位學員，來到台灣參加本次培訓課程，認識台灣農業領域的人才培育環境與特色、產業發展和農業產學合作情況，並體驗台灣的農業科技與永續發展成果。

高中課業輔導鐘點費挨批「一國多制」 教團提2訴求籲改革

高中實施的課業輔導（俗稱第8節及寒暑輔）長期支撐公共教育及家庭照顧功能，不過，台灣教育產業工會質疑，現行鐘點費制度存在「一國多制、同工不同酬」問題，呼籲教育部應檢討相關規範，將課外輔導鐘點費定位為延長工時加班費，並將給付基準全面入法、落實全國一致。

TPSF國際配對平台媒合量成長 台灣中小學交流拓展16國

為推動中小學國際教育，教育部國教署建置「台灣夥伴學校國際配對平台（Taiwan Partner School Finder, TPSF）」，截至114年12月底，已吸引國內2209所、國外410所學校註冊使用，成功促成台灣校園與全球16個國家建立交流合作關係，媒合成效持續成長，展現數位平台促進國際教育交流的成果。

濫訴風暴／南韓鐵拳修法護師 台灣只能上法院討清白

韓劇《鐵拳教育》揭露教師遭惡意投訴的崩潰現實。南韓火速通過「教權四法」護教，反觀台灣教師卻只能自掏腰包，在漫長司法中孤軍奮戰！律師直言，現行制度「舉證責任」與「資訊透明度」存有重大瑕疵，這等於把老師的雙手綁在背後打架，根本無從攻防。校事會議新制分流上路，真能解決小案大辦，還是讓學校怕被指包庇而觀望？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。