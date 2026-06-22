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高中課業輔導鐘點費「一國多制」 教團提2訴求籲改革

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
台灣教育產業工會質疑，高中課業輔導鐘點費制度存在「一國多制、同工不同酬」問題，呼籲教育部應檢討相關規範。圖／台教產提供
台灣教育產業工會質疑，高中課業輔導鐘點費制度存在「一國多制、同工不同酬」問題，呼籲教育部應檢討相關規範。圖／台教產提供

高中實施的課業輔導（俗稱第8節及寒暑輔）長期支撐公共教育及家庭照顧功能，不過，台灣教育產業工會質疑，現行鐘點費制度存在「一國多制、同工不同酬」問題，呼籲教育部應檢討相關規範，將課外輔導鐘點費定位為延長工時加班費，並將給付基準全面入法、落實全國一致。

台教產指出，教育部目前對所主管學校的課業輔導費，採取「每節上限與每期總額上限」雙基準天花板限制。依《高級中等學校課業輔導實施要點》限制每節收費單價，並依《教育部主管高級中等學校向學生收取費用補充規定》限制學期及寒暑假課輔費總額。

台教產表示，在少子女化衝擊、各校開班人數下滑的現況下，教育部雖維持「代收代付」及「收支平衡」原則，卻未編列公務預算支應差額，同時又設定收費上限，導致各校教師的鐘點費被迫與「開班人數」掛鉤。

台教產舉例，同樣是付出50分鐘的專業教學，大校老師能領到上限，偏鄉或小規模學校的老師卻因為分母不足，鐘點費慘遭「打折、跳水」。同一個老師在同一間學校，竟然也會出現不同時期鐘點費浮動不一的荒謬現象。

台教產指出，現行制度亦存在「虧損老師吞，盈餘卻充公」的雙重標準。當學生人數充足、經費有結餘時，依規定可將賸餘款留用於學校設備改善或教學充實；但若因開班人數不足導致經費短缺，則未見相對應補貼機制。

台教產提出兩項具體訴求，首先，基本報酬應入法保障，教育部應將教師非課綱時間授課鐘點費給付基準制度化，訂定法定下限，並檢討現行相關實施要點之規範方式，避免各校標準不一；其次，政策風險應由國家承擔，對於因少子女化或偏鄉開班人數不足所產生之虧損，應由教育部編列公務預算全額補貼，保障教師領足鐘點費。

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