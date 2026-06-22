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TPSF國際配對平台媒合量逐年成長 台灣中小學交流拓展16國

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部國教署推動TPSF國際配對平台，協助中小學拓展國際交流。圖／教育部提供
教育部國教署推動TPSF國際配對平台，協助中小學拓展國際交流。圖／教育部提供

為推動中小學國際教育教育部國教署建置「台灣夥伴學校國際配對平台（Taiwan Partner School Finder, TPSF）」，截至114年12月底，已吸引國內2209所、國外410所學校註冊使用，成功促成台灣校園與全球16個國家建立交流合作關係，媒合成效持續成長，展現數位平台促進國際教育交流的成果。

國教署說，為提供基層學校更友善的使用體驗，115年針對「中小學國際教育資訊網」進行體質優化，重點在於強化「台灣夥伴學校國際配對平台」的服務功能。透過數位轉型，簡化各校行政作業流程，讓教育第一線人員能更專注於國際教育方案的實質推動。

國教署表示，「中小學國際教育資訊網」英文版面也於114年11月下旬全新改版，新版主視覺以台灣地圖為主，採簡約穩重、暖色系調性，強化資訊架構層次。「台灣夥伴學校國際配對平台」已正式完成中文正名，截至日前，媒合成功筆數由111年的152筆，逐年成長，114年累計成功媒合達402筆，足跡遍及亞洲、歐洲、大洋洲及美洲等16個國家。其中，又以台灣北部與南部地區學校參與最為踴躍，東部與離島地區也在國教署分區支持下持續增溫。

國教署指出，114年底，平台團隊與印尼教育機構IGN（International Global Network）合作舉辦線上說明會，成功開啟東協市場，目前已有20組印尼教育帳號投入TPSF運作。平台的優異表現也吸引韓國忠清南道教育廳主動接洽，尋求後續合作可能。

國教署表示，未來將持續優化數位平台服務，歡迎全國中小學學校多加利用，進一步瞭解相關功能，可至教育部中小學國際教育全球資訊網（https://www.ietw2.edu.tw/）查詢。

教育部 國教署 英文 教育

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