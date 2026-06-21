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高中畢業生16萬人 88.8%繼續升學創5年新高

中央社／ 台北21日電

教育部統計顯示，113學年高中應屆畢業生16萬人，普通科占比逐年增加，專業群科則逐年減少；有14.2萬人繼續升學，升學比率88.8%創5年新高，就業者占比5年間減少2.2個百分點。

教育部近日公布高級中等學校應屆畢業生升學就業概況調查結果，受少子女化影響，113學年高中應屆畢業生16萬人（比112學年減2.2%）；以普通科8.5萬人（53.5%）最多，其次為專業群科5.8萬人（36.1%）；普通科畢業生占比逐年增加，5年間增加6.4個百分點，專業群科占比逐年減少，5年間減少3.3個百分點。

畢業生流向部分，教育部統計指出，113學年高中應屆畢業生繼續升學者有14.2萬人（占88.8%），居各流向之首；畢業後即就業者有1.1萬人（占7.2%）；觀察近5學年，畢業生繼續升學占比由109學年86.2%增至113學年88.8%，就業占比由109學年9.4%減至113學年7.2%。

觀察各學程113學年應屆畢業生升學人數，以普通科8.3萬人居首，專業群科4.9萬人居次；觀察近5學年各學程畢業生的升學率，普通科為96.7%，綜合高中為94.0%，專業群科為84.6%；113學年繼續升學的高中應屆畢業生中，以升讀私立大學最多，共7.8萬人（占升學者的54.9%），讀公立大學者有6萬人（占42.1%）。

教育部表示，觀察近5學年應屆畢業生赴國外（含大陸及港澳）就讀人數，受COVID-19疫情影響，109學年僅1189人，隨著疫情趨緩，逐年增至113學年1587人，年增1.7%， 占113學年全體畢業生的0.99%，較112學年增加0.03個百分點。

畢業生就業概況方面，113學年以專業群科6015人最多（占專業群科畢業生的10.4%），其次為進修部2828人（占進修部畢業生的54.9%）；觀察近5學年就業比率，進修部畢業流向以就業為主，就業比率均逾5成，實用技能學程屬就業導向學程，就業比率介於3至4成；專業群科就業比率由109學年12.2%降至113學年10.4%。

教育部提到，113學年高中畢業生近9成繼續升學，教育部也推動各項高教政策，培育跨域整合及創新思維人才，促進學用合一與產業接軌；同時推動實作場域設備精進計畫，協助技專配合當前產業技術擴充教學場域，厚植學生實務能力。

另外，教育部也加強推動產學合作，補助技術型高中充實教學實習設備及優化實習場域，並透過技藝技能競賽、專題製作競賽等措施，強化學生實作能力、就業競爭力，支持學生畢業後依其性向與專業能力選擇升學或就業。

教育部 升學

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