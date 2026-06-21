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行政院研議「第五級保全」入校園防毒 教團喊還不夠仍有2大問題待解

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。示意圖／聯合報系資料照片
行政院研議由退休軍警人員組成「第五級保全」進駐校園，強化校園防毒與安全防護機制。示意圖／聯合報系資料照片

為防制毒品入侵校園行政院日前宣布導入「第五級保全人力」擔任校安人員，強化校園防毒與安全防護機制。對此，台灣教育產業工會等8個教師工會今（21）日表示肯定，不過，工會認為，光有政策口號與短期人力挹注遠遠不夠，政府若想真正築起堅實的校園安全防火牆，必須立即擴大改革，全面檢討現行「學務創新人力」的工作職掌與勞動條件，並將專職校安編制全面普及至國中小學。

八大教師工會認為，引進第五級保全人力確實能提升校園實體防禦的強度，但現行第一線的學務創新人力，卻長期陷入「職掌過於繁雜」與「勞動條件不佳」的雙重困境。許多學創人員不僅要負責核心的校安應變與防毒巡查，還常被要求分攤無關的行政庶務、交通導護，甚至跨足非專業的學生心理輔導，這種「校園萬事通」的定位，加上缺乏風險津貼與合理的薪資級距，導致人員流動率極高、實務經驗難以傳承。

台教產等教師工會要求教育部與相關部會應立即重新檢討學創人力的工作條件，除了建立「職掌負面表列」、讓專業回歸安全維護與防毒核心外，更應優化薪資結構、提供完善的法律保障與定期新興毒品辨識培訓，才能留住優秀人才。

此外，台教產指出，近年來，新興毒品與校園暴力黑數已有明顯「年齡層下探」的趨勢，國中及小學高年級的防線早已面臨嚴峻挑戰，國中小過去多仰賴教師兼任學務工作，在面對複雜的社會治安問題時，往往力不從心，因此呼籲政府應將專職校安人員全面納入國中小學校編制，依學校規模彈性配置，讓專業守門人提早介入，從根本阻絕危害。

校園 保全 行政院

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