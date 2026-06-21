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青年署建平台串聯青創團隊 首場活動聚焦AI長照

中央社／ 台北21日電

教育部青年署成立U-start Club平台，串聯歷屆青創團隊、營造互助網絡，今年首場實體活動聚焦「AI及長照」，透過參訪讓青創團隊一探AI技術如何導入照護現場。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部青年發展署U-start計畫今年邁入第18年，至今已累積協助超過1000家新創公司成立，成為培育青年創業人才的搖籃。

為進一步凝聚創業能量，青年署成立U-start Club平台，建立U-start團隊專屬新創朋友圈，串聯歷屆U-start團隊，促進人脈拓展與資源鏈結，提供歷屆青創團隊從成長及創業起飛所需的支持。

青年署表示，今年U-start Club的實體活動採主題導向規劃，聚焦「AI及長照」、「文化永續」、「寵物經濟」等新創議題，藉由學長姐團隊的成功經驗，讓青創團隊更深入了解創業歷程及產業脈動。

首場「AI及長照」活動帶領18組團隊走進110年度績優團隊、護聯資訊股份有限公司，護聯公司專注於提供健康照護領域數位化解決方案，致力提升醫療照護機構的管理效率與服務量能，透過參訪讓大家一探AI技術如何導入照護現場，為高齡者社會打造更智慧、更即時的照護服務。

青年署提到，首場活動匯聚許多深耕或計畫投入AI於相關領域的U-start團隊參與，讓各團隊透過實地參訪與產業對話看見技術轉型力量，也藉由彼此經驗分享，激發出跨領域合作的無限可能，U-start Club最大的價值，就是營造創業者們的互助網絡，打造資源共享的友善環境。

今年U-start Club後續兩場活動也將陸續登場，第2場以「文化永續」為主題，探討文化創意、地方創生與永續發展的創新實踐；第3場聚焦「寵物經濟」，將帶領團隊了解新興消費市場趨勢與創業機會。

長照 青創 團隊

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