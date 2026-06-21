教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障

為加強維護教師非上班時間休息權益，教育部近日發函各地方政府，要求督導所轄高中以下學校建立合理的行政聯繫及親師溝通機制，保障教師「離線權」。台灣公務革新力量聯盟認為，離線權並非全面禁止下班聯繫，而是確保在合理情況下不回訊息，不會被秋後算帳，「教師如此，公務人員也應如此」。

教育部函文指出，除涉及校園安全、重大突發事件、緊急災害應變或其他具急迫性事項外，學校應盡量於上班時間處理教學業務及親師溝通事宜，並明訂適當聯繫時段及緊急事件處理機制，以促進教師工作與生活平衡，進一步提升教學品質並營造友善校園職場環境。

台灣公務革新力量聯盟在臉書表示，下班後除非涉及法定職務、急迫事件、值勤輪班、災害應變或經正式指派的加班，否則一個人本來就沒有義務隨時看訊息、接電話、處理臨時交辦業務。

聯盟認為，離線權的核心不在於完全禁止下班後聯繫，而是在合理不回訊息的情況下，不會被秋後算帳，不會因為沒有秒讀秒回，就被說成工作態度不佳，在考績、職場評價、升遷中被扣分。

聯盟說，遇到災害、突發事件、公共安全或其他重大急迫公務時，確實需要有公務人員維持國家運作、承擔緊急應變工作，因此更應該明確界定離線權的「例外」情況。

聯盟指出，離線權的核心在於，若長官要求同仁下班後處理公務，就應該有明確的指派命令、留下紀錄並計入工時，給予加班補償。倘若不即時回覆非急迫訊息，也應保證不會被不利益對待；聯盟反對讓即時通訊軟體淪為隨時待命的呼叫器，讓私人休息時間變成無償工作時間。

「教師如此，公務人員也應如此」，聯盟認為，真正緊急的事應該啟動專業應變機制，不能把「這很重要」、「攸關人民權益」當成要求教師或公務員全天候待命的理由。