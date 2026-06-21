下課鐘響，幾名小女生圍成一圈，從卡冊中抽出剛開箱的韓團小卡，有人忙著交換，有人聊著自己的「本命」、分享抽卡運氣，小卡成了國小校園的下課熱門話題。園遊會現場，熱狗、汽水攤旁也出現韓團小卡專賣區。K-pop風潮悄悄改變校園日常，聊本命、換卡、秀收藏，逐漸取代操場跑跳，成為學童新的社交方式。

2026-06-21 00:00