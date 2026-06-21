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搭河輪遊萊茵河
六月廿六日來聽萊茵河河輪旅程說明會。有行旅安排搭乘精品河輪品牌阿瑪迪斯河輪，從運河之都阿姆斯特丹出發，穿越荷蘭愛塞湖，大教堂之城科隆，造訪德國城鎮科赫姆、科布倫茨以及大學城海德堡，行經法國阿爾薩斯首府史特拉斯堡，最後抵達法、德、瑞三國交界處的巴塞爾。河輪的起點與終點，安排荷瑞兩大米其林三星鑰飯店的阿姆斯特丹歐洲飯店，以及奧黛莉赫本、卓別林等名人最愛的瑞士布爾根施托克度假村。
有行旅「歐洲最美水道‧愛戀萊茵河」十四天十一夜，十月二日至十月十五日。
報名請洽02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網https://pse.is/8u55an。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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