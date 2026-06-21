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教部點名 全台19校系學術主管資格不符

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
根據教育部114學年統計，不含宗教學校，全台仍有19個大專校院科系學術主管不符聘任資格。圖／聯合報系資料照片
根據教育部114學年統計，不含宗教學校，全台仍有19個大專校院科系學術主管不符聘任資格。圖／聯合報系資料照片

依大學法規定，大學院長應於教授中選出；系主任、所長及學位學程主任為副教授以上教師選出。但根據教育部一一四學年統計，不含宗教學校，全台仍有十九個大專校院科系學術主管不符聘任資格。

教育團體指出，部分私校多傾向由聽話者擔任學術主管，又教育部的統計未包括專業與系所不符的主管，若仔細探究，可能有更多黑數。

根據最新統計，全台有十九個校系學術主管遭教部認定資格不符，實踐大學、真理大學等私校上榜，其中實踐大學六個系最多。

私校工會理事長尤榮輝表示，若校系學術主管不符合資格，主因可能是該校系面臨退場，僅能由不具資格的教師代理，也有教師多認為學術主管是錢少事多、責任重，有資格者也傾向走避。此外，私校也比較傾向聘任比較聽話但不具資格的教師。

高教工會副理事長翟敬宜也談到，因有主管加給還能減授鐘點，部分私校會將學術主管職當作酬庸自己人的管道，或安插聽話、有利辦事的親信；也有系所是副教授以上人數不夠，或沒人想要當系主任，因此只能找其他人暫時代理，甚至一直代理下去，但無論如何代理都不應該超過一年。

翟敬宜指出，一系所若長期沒有合規的學術主管，一直處於代理狀態或主管兼太多職務，對校務治理絕對有負面影響，甚至評鑑時都會被扣分。

教育部回應，已函知學校應依法選任學術主管，學術主管若出缺，代理人應具備法定資格，且代理期間不得逾一年。校系若不符合聘任資格，皆會公告周知，針對有不合聘任資格的校系也會扣減學校獎補助款。

主管 私校 教育部

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