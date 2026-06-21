不只看「韓系美」 陪孩子讀懂韓團

南韓女團成員外型亮麗、身材纖細，近年成為不少青少年爭相模仿的對象，但在追逐偶像形象的同時，也讓不少學生陷入容貌焦慮。專家與家長團體提醒，面對社群平台與娛樂產業塑造出的「完美外貌」，家長不宜一味否定孩子的喜好，而應從媒體識讀、自信建立、健康生活與情緒支持等面向，陪伴孩子一起理解形塑外貌背後的真實面貌。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，偶像之所以能維持上鏡狀態，背後其實付出相當多努力，包括長時間的飲食控制、規律鍛鍊與高度自律。與其只羨慕偶像外表，不如讓孩子看見他們背後的投入與付出，從中理解自律與努力的價值，而不是把焦點只放在「變瘦」或「變漂亮」。

兒福聯盟發言人李宏文指出，孩子若缺乏媒體識讀能力，很容易把經過後製的外貌誤以為是日常真實樣貌。家長與老師應教孩子分辨哪些是先天條件，哪些是後天加工，並進一步思考，現實生活中看到的人，真的都長得像韓團偶像或網紅宣傳照那樣嗎？

李宏文認為，除提升影像辨識能力，更重要的是幫孩子建立自信。這是一個多元時代，美不該只有單一標準，多元審美教育非常重要。李宏文也建議孩子，把注意力轉回健康本身，從規律作息、均衡飲食與運動習慣開始，建立真正有益身心的生活方式。

至於家長該如何陪伴？基隆市教育關懷協會前理事長高鈺淳表示，家長不需要一開始就否定孩子迷韓團這件事，反而可以從孩子感興趣的地方切入。陪他們了解這些偶像成團前經歷了哪些訓練、挫折與努力，幫助孩子把崇拜轉化為較正向的學習動機。