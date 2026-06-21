追星社交 K-pop風潮 學童瘋韓團小卡

下課鐘響，幾名小女生圍成一圈，從卡冊中抽出剛開箱的韓團小卡，有人忙著交換，有人聊著自己的「本命」、分享抽卡運氣，小卡成了國小校園的下課熱門話題。園遊會現場，熱狗、汽水攤旁也出現韓團小卡專賣區。K-pop風潮悄悄改變校園日常，聊本命、換卡、秀收藏，逐漸取代操場跑跳，成為學童新的社交方式。

但未成年追星族所費不貲，家長分享，視野好的演唱會門票動輒六千元起跳，場外周邊同樣數千元，平時亦風靡抽明星小卡、收藏唱片，更測試家長荷包深度。教師直言，追星在現代已是社交工具，也讓同儕間有話題，家長不可能全面阻止，但可利用零用錢分配、獎賞制度，讓學生建立起對自己負責的觀念。

楊姓家長分享，讀小學的女兒最愛女團babymonster。她形容，女兒每天都在「玩小卡」，學生間抽卡、整理、開箱新的收藏冊、拍片上傳社群平台，已是同儕間的社交。有次女兒賣了同學數張合計二千多元的小卡，對方同學瞞著父母買，「我請他們取消這筆交易。」畢竟二千元不是小數目，花的都是父母給的零用錢，也可能影響孩子的金錢觀，近期也反思，追星還是要父母陪伴、從旁引導，而非單純給予。

一名郭媽媽也表示，年輕時追星，書局賣的明星小卡都是銅板價，「但他們現在買一張要幾百元。」為了抽卡、團員布偶，一樣的專輯有時會買到三張，更別提演唱會門票就花了六千多元，周邊更買了三、四千元。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，粉絲購買周邊商品，甚至分享宣傳，待偶像團體愈發成熟或有名氣，粉絲也會與有榮焉，再加上粉絲間的互動，延伸出成就感、社交、向心力，三種需求都正好打中了青少年族群。

北市永安國小教師黃國平表示，家長可以跟學生約法三章，如追星仍需維持成績。再者，家長可以嘗試跟學生討論，如討論偶像的言行、是否欣賞其創造的流行；以及流行產業更迭快速，如何設定目標並循序漸進努力，讓自己也步入成功。

國教行動聯盟理事長王瀚陽則說，很多家長直接幫子女買演唱會門票、周邊，以至於孩子上了國中可能都對錢沒有感覺，但其實可以嘗試稍微放手、引導子女，有做主的空間才不會長大後仍對金錢無概念。例如給子女一天五百元，要其規畫自己的三餐，「他就會知道物品是便宜或貴。」如五百元可以吃三餐，但也只能買一張卡。