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新興毒品「偽裝」電子菸等入侵校園 南市備855劑快篩防堵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市教育局推動校園電子煙及新興毒品防制措施。圖／台南市教育局提供
南市教育局推動校園電子煙及新興毒品防制措施。圖／台南市教育局提供

新興毒品近年常偽裝成電子煙、咖啡包、糖果及餅乾等形式，外觀難以辨識，對校園安全形成挑戰。台南市教育局表示，今年已訂定電子煙油檢驗及處置流程，並採購855劑新興毒品快篩試劑供各校運用，未來也將配合教育部推動唾液快篩政策，適時採購相關設備與試劑，提升校園辨識及處理效能。

市議員郭鴻儀於議會質詢時展示自行於網路購得的「奶茶菸」，指出相關產品購買過程幾乎無須身分或年齡驗證，青少年容易取得，部分新型電子煙更偽裝成隨身碟、吊飾、玩具或香氛用品，搭配網路社群、通訊軟體及同儕轉售，增加校園防堵難度。

他表示，商家以「口味多元」、「沒有煙味」及「新潮」等話術包裝，降低青少年戒心，產品成分與尼古丁含量不明，甚至可能摻入毒品，要求教育局、衛生局及警察局建立跨局處防堵機制，從源頭查緝、通路管理、校園辨識及戒治輔導同步推動。

市議員郭信良也指「喪屍煙彈」的依托咪酯問題嚴重，今年1至5月台南市查獲621件，其中安南區案件最多，憂心毒品偽裝成電子煙流入校園及社會，要求警方加強查緝供應鏈，教育局持續深化校園反毒教育。

市長黃偉哲表示，毒品防制須從源頭查緝、校園教育及家庭支持多管齊下，市府除支持警方溯源打擊毒品犯罪，也要求教育局落實反毒教育，避免青少年因好奇或誤信接觸毒品。

教育局長鄭新輝表示，教育局已建立校園防制、查驗、輔導及宣導機制，並結合警政、衛政及社政單位共同守護學生健康。若學校發現學生疑似使用電子煙或涉及藥物濫用，將依規定啟動輔導、檢驗及追蹤關懷，必要時通報相關單位介入。

教育局指出，目前各級學校持續透過友善校園週、校園拒毒萌芽計畫、班級宣導及課程融入教學等方式，加強學生識毒、防毒及拒毒能力，並與毒品防制中心合作製作藥物濫用防制影片，已提供十二部新興毒品防制宣導影片及教材，協助教師融入課程教學，提升學生正確認識電子煙及新興毒品危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市議員郭鴻儀憂心新型態<a href='/search/tagging/2/電子菸' rel='電子菸' data-rel='/2/110648' class='tag'><strong>電子菸</strong></a>入侵校園嚴重。圖／郭鴻儀提供
台南市議員郭鴻儀憂心新型態電子菸入侵校園嚴重。圖／郭鴻儀提供

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