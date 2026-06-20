鼓勵學生從農！農業部推參與獎勵 高中職涯探索最高領3萬

農業部於115學年度持續與全國36所學校攜手合作，推動「獎勵高中生從農方案」，引導學生於在學期間展開職涯探索，藉此累積農業實作經驗，在升學與就業路上提早發掘潛能。農業部特別針對表現優異的參與學生提供農業職涯探索獎勵金與獎學金，每學年最高可獲得3萬元補助，歡迎即將就讀高中的學生於6月下旬選填志願時，踴躍選擇合作學校的農業相關科別就讀，共同投身農業大家庭。

農業部自106學年度開辦「獎勵高中生從農方案」以來，持續鼓勵學生利用寒暑假或周末假期進行職涯探索，讓學生走出課本、透過第一線實務體驗來深入了解現代農業產業運作的絕佳機會，有助於培養實質技能。凡符合本方案資格的學生，只要完成20天以上的職涯探索，每學期即可獲得1萬元的獎勵金；若學期成績排名前50%，每學期還可額外獲頒5千元獎學金。換言之，若學生全學年累積完成40天以上的職涯探索，且上下學期的學業成績皆達到獎學金標準，每學年最高可領取3萬元。

農業部強調，為了全面保障學生在校外實作期間的安全，將由政府全額補助每位學生200萬元的意外險與20萬元的傷害醫療保險，讓學生安心參與。

農業部表示，本方案的輔導對象已全面涵蓋農業群的所有科別，包括：農場經營科、農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科、海洋漁業、造園科、森林科及休閒農業科等。截至目前為止，已累計超過 4,200人次學生完成職涯探索並獲得獎勵，同時也有超過2,200位優秀的農場或農業經營者加入指導行列，更能攜手強化學生的農業實務技能與職場競爭力。

農業部說明，參與該方案的學生未來在規劃升學時，若申請農業公費專班，將可獲得加分優勢以提升錄取機會。目前國內共有國立嘉義大學、國立屏東科技大學、國立宜蘭大學、國立臺東專科學校、國立暨南國際大學、國立高雄科技大學及東海大學等7所大專院校開設農業公費生專班，就讀期間由農業部提供4年最高39.5萬元的公費補助。近年來，已有超過260位參與本方案的高中生成功考取農業公費專班；學生畢業後若選擇直接從事農業經營，還能接軌農業部的職場端青年農民輔導措施，享受最高3年共84萬元的農業經營準備金補助。

農業部竭誠歡迎對農業領域充滿熱忱的國中畢業生，在選填高中入學志願時，優先考慮參與本方案的36所高中農業相關科別，攜手成為臺灣未來農業的新生力軍，完整學校及科別名單公布於本部青年農民輔導平台。