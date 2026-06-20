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基隆某幼兒園疑虐童案另增家長帶小孩驗傷 市府：3周內完成調查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆某幼兒園疑虐童案另增家長帶小孩驗傷，市府：3周內完成調查。記者游明煌／攝影
基隆某幼兒園疑虐童案另增家長帶小孩驗傷，市府：3周內完成調查。記者游明煌／攝影

基隆市一所私立幼兒園教保員遭爆疑似虐童，周姓學生家長17日發現小孩手臂大塊瘀青、抓痕，隔日驗傷提告，受害小朋友可能不只1人，已有其他家長帶小孩驗傷。市府教育處今天表示，將於3周內完成調查，盡速還孩子公道，如涉及刑事責任，市府將告發。

周姓學生家長已為小孩驗傷提告，昨出面表示「園方以教保員為保護我們兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上抓傷，我們無法接受」。園方至今未回應，但曾向家長表示，因為小孩不睡覺有一些危險動作，教保員為保護小孩才拉小孩制止。

接獲陳情的市議員曾怡芳說，針對園方的說法，家長無法接受有疑義，小朋友身上也有傷，要求市府應保全所有完整影片，調查小朋友身體是否受到不當對待，釐清受害人數。昨天已有其他家長帶小孩驗傷，要求看監視器查明自己小孩是否受害，但傷痕如何造成仍待釐清。

市府教育處長徐嬿立今天說，教育處第一時間已派員前往園所了解情形並保存監視錄影畫面及事證資料，昨天持續辦理調查前的籌備程序，並與市府高層就影像紀錄先行檢視內容，經檢視後認定有加速調查，釐清真相的必要，教育處將於3周內完成調查，盡速還孩子一個公道。

教育處已要求園方立即對該名教保人員進行職務調整，於調查期間調離現職、改派任非教學之行政或後勤工作，以維護教學現場的安定。

徐嬿立表示，已正式依教保相關人員違法事件調查處理辦法及教保服務人員條例等規定啟動調查，並將由教育部專業人才庫之專家委員入園調查，如確有不當對待情事屬實，市府定將秉持毋枉毋縱精神，對園所及相關人員依法裁處。另教育處目前亦與警察局協作中，如涉及刑事責任，市府將進行告發。

幼兒園 基隆 虐童

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