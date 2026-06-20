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真有佛腳可抱！彰化開化寺舉辦「臨試抱佛腳」考生祈福活動
考季到來，有300多年歷史的彰化開化寺，除供奉文昌帝昌供參拜外，本月28日還將舉辦「臨試抱佛腳」考生祈福活動，提供60個名額，只要支付200元結緣金，就可登上禮佛堂頂樓，與觀音像合影並「抱佛腳」，希望藉由菩薩加持，一舉金榜題名。
彰化開化寺（俗稱觀音亭）是彰化在地信仰中心，300多年來，始終守護著彰化古城，嘉祐群黎，其中具有特色的廟體建築及矗立的大觀音聖像，更是彰化古城發展的重要歷史象徵。
開化寺供奉有文昌帝君，每逢考季，包括升學、各類國家考試，都有許多考生及家長前往參拜，祈求文昌帝君庇佑，得以考試順利，金榜題名。
由開化寺樓頂明一尊8公尺高的大觀音聖像，開化寺結合文昌帝君湧來參拜的靈感，規畫「臨試抱佛腳」考生祈福活動，將在本月28日上午9時到11時20分舉行，將開放60個名額，參加活動的考生只要繳200元結緣金，就可以登上樓頂，抱大觀音聖像佛腳，希望藉由菩薩加持，一舉金榜題名。
開化寺指出， 「臨試抱佛腳」考生祈福活動仍有名額，想要抱佛腳的民眾，可在每天上午6點到晚間9點接受報名，報名的考生可獲贈智慧燈7日、文昌筆、疏文。
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