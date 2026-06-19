國圖再獲日方捐贈原住民史料 極罕見西拉雅語原本、抄本回歸台灣

國家圖書館經中央研究院院士李壬癸協助，繼日前獲日本南山大學捐贈教授小川尚義研究台灣南島語言手稿，今再獲得日本東京外國語大學亞非語言與文化研究所（ILCAA）捐贈館藏多年的小川尚義、淺井惠倫、土田滋等學者第一手調研資料，今日於ILCAA舉行捐贈儀式，為台灣匯聚南島語研究文獻寫下新頁。

國圖代理館長翁誌聰表示，國圖自2011年起積極爭取國際學者捐贈研究資料，讓海內外學術成果薪火相傳。此次國圖與ILCAA的合作，源於2022年前館長曾淑賢任內，李壬癸慨贈個人田野調查筆記，並於次年促成土田滋的捐贈。接任館長王涵青賡續與ILCAA的聯繫，最終於今年3月24日雙方共同簽署備忘錄。

ILCAA所長近藤信彰表示，讓20世紀初期調查的台灣原住民語言、文化資料，重返被蒐集、記錄與研究的土地，意義非凡。這批第一手原始資料在ILCAA被稱之為「淺井・小川資料」，自2000年度起，經過許多學者系統化的分類整理，最終圓滿歸返台灣，能發揮其更大學術量能。

國圖表示，本次捐贈的資料類型及數量豐富，包括當時原住民族與高度瀕危的「平埔族」語言文化相關紀錄；約400件調查手帳及語彙比較表；約100件17至19世紀土地契約新港文書，內含5件極罕見的西拉雅語原本、手寫精密抄本與小川尚義手譯稿；超過千種的照片、專輯、底片、幻燈片，記錄當時原住民的日常生活與祭儀；40張黑膠唱片；超過2萬2000張單詞卡；學者的往返書信；原住民部落調查與戶口統計等，皆為珍貴的第一手史料。

國圖說明，將依合作協議開放該批珍貴資料，透過原件專業典藏，數位傳布供本地與世界各地的研究者使用，延續前輩學者的精神與腳步，繼續拓展全球的南島語言學領域。

捐贈資料之一教授淺井惠倫手稿「台湾原住民諸語の単語比較」。圖／國圖提供