快訊

坐擁上億資產卻哭了！86歲女星低價買SK海力士賺百倍 嘆：死前才學會花錢

北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞…酒測值0.07慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

國圖再獲日方捐贈原住民史料 極罕見西拉雅語原本、抄本回歸台灣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國家圖書館獲得日本東京外國語大學亞非語言與文化研究所（ILCAA）捐贈館藏多年的第一手調研資料，今日於ILCAA舉行捐贈儀式。圖／國圖提供
國家圖書館獲得日本東京外國語大學亞非語言與文化研究所（ILCAA）捐贈館藏多年的第一手調研資料，今日於ILCAA舉行捐贈儀式。圖／國圖提供

國家圖書館經中央研究院院士李壬癸協助，繼日前獲日本南山大學捐贈教授小川尚義研究台灣南島語言手稿，今再獲得日本東京外國語大學亞非語言與文化研究所（ILCAA）捐贈館藏多年的小川尚義、淺井惠倫、土田滋等學者第一手調研資料，今日於ILCAA舉行捐贈儀式，為台灣匯聚南島語研究文獻寫下新頁。

國圖代理館長翁誌聰表示，國圖自2011年起積極爭取國際學者捐贈研究資料，讓海內外學術成果薪火相傳。此次國圖與ILCAA的合作，源於2022年前館長曾淑賢任內，李壬癸慨贈個人田野調查筆記，並於次年促成土田滋的捐贈。接任館長王涵青賡續與ILCAA的聯繫，最終於今年3月24日雙方共同簽署備忘錄。

ILCAA所長近藤信彰表示，讓20世紀初期調查的台灣原住民語言、文化資料，重返被蒐集、記錄與研究的土地，意義非凡。這批第一手原始資料在ILCAA被稱之為「淺井・小川資料」，自2000年度起，經過許多學者系統化的分類整理，最終圓滿歸返台灣，能發揮其更大學術量能。

國圖表示，本次捐贈的資料類型及數量豐富，包括當時原住民族與高度瀕危的「平埔族」語言文化相關紀錄；約400件調查手帳及語彙比較表；約100件17至19世紀土地契約新港文書，內含5件極罕見的西拉雅語原本、手寫精密抄本與小川尚義手譯稿；超過千種的照片、專輯、底片、幻燈片，記錄當時原住民的日常生活與祭儀；40張黑膠唱片；超過2萬2000張單詞卡；學者的往返書信；原住民部落調查與戶口統計等，皆為珍貴的第一手史料。

國圖說明，將依合作協議開放該批珍貴資料，透過原件專業典藏，數位傳布供本地與世界各地的研究者使用，延續前輩學者的精神與腳步，繼續拓展全球的南島語言學領域。

捐贈資料之一教授淺井惠倫手稿「台湾原住民諸語の単語比較」。圖／國圖提供
捐贈資料之一教授淺井惠倫手稿「台湾原住民諸語の単語比較」。圖／國圖提供

原住民 日本

延伸閱讀

台日圖書館攜手合作 台灣學術數位資源中心成立

從古德文到意第緒語　張守慧解密國台圖鎮館之寶

林保署復刻出版林野史料 揭百年前台灣森林樣貌

國家語言發展會議台南登場 盼創語言平權多語社會

相關新聞

台南培訓30名客話故事員 暑假辦50場繪本說故事

用一段故事，在孩子心田種下客家的種子，為打造「客話日常」的生活圈，台南市客家事務委員會於今年暑假期間推出50場次「客話繪本故事推廣」活動，7、8月每周末在台南市客家文化會館及南瀛客家文化會館登場。透過生動有趣的繪本故事、互動遊戲及創意手作，讓孩子在玩樂中自然接觸客語。

越南台商獎助當地學子 學生受鼓舞盼到台灣學習

越南台商獎學基金會今天向越南頂尖學府河內百科大學22名研究生頒發獎學金，台商表示很開心能團結台商回饋當地。受獎生則表示，...

老師拒看「鐵拳教育」理由好心酸 同業曝班級追劇感受到學生轉變

Netflix現象級韓劇「鐵拳教育」引起討論，劇中隸屬於南韓教育部的虛構單位「教權保護局」，採強硬作為解決教育失序問題，甚至以暴制暴，不少人看了直呼大快人心。有擔任教職的網友則說，「完全不想看鐵拳教育」，他的理由相當心酸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。