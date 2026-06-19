環境部淨零綠領人才培育課程 環教人員學費半價
環境部國家環境研究院今天宣布，為擴大淨零綠領人才培育，將增加學費優惠對象，「環境教育人員」通過集中測驗者，可享半額學費補助，盼藉此鼓勵環境教育人員投入淨零學習。
國環院發布新聞稿指出，今天起擴大「環境部淨零綠領人才培育課程」學費優惠對象，增列「環境教育人員」通過集中測驗者，可享新台幣6000元優惠。
國環院院長張順欽表示，此課程共48小時，由全國共37所結盟大學開班，學費1.2萬元，課程內容涵蓋氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查、自願減量及產品碳足跡，並納入歐盟碳邊境調整機制、碳費及台灣即將試辦的碳排放交易等最新議題，是目前少數有系統教授此類專業的官方課程。
國環院表示，對於在此項新政策實施前，已通過集中測驗的環境教育人員，也可向原開班學校補件申請學費優惠。
國環院指出，「環境教育法」自100年實施迄今，全國已認證通過1萬2000名環境教育人員，期盼藉此擴大優惠政策，鼓勵環境教育人員投入淨零學習，讓第一線環境教育人員同步成為引領社會淨零轉型的重要力量。
「環境部淨零綠領人才培育課程」持續於全國各結盟大學開班，下一場全國集中測驗訂於9月5日於各縣市舉行，開班資訊可至「綠領人才資訊平台」（https://reurl.cc/AbvZk3）查詢。
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