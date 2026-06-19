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因材網搭配AI工具 國英數學習成效提升明顯

中央社／ 台北19日電

AI（人工智慧）科技掀起一波教育革命，根據教育部統計，使用「因材網」學習4小時以上搭配AI工具「e度」，學生在國語文、英語文及數學3科的學習成效都有明顯提升。

教育部「因材網」引入生成式AI技術，學習夥伴「e度」提供對話式引導，可以接受學生提問、對話，並透過引導式教學，協助釐清問題、給予正向回饋。這項工具逐漸成為學習利器，尤其是對學習落後的學生來說，使用後的正向助益明顯。

教育部資訊及科技教育司長葉家宏接受中央社專訪指出，根據113年度學習扶助科技化評量成長測驗結果，相較於未使用「因材網」的學生，使用超過4小時且搭配「e度」的學生，通過率都大幅提升。

其中國語文測驗通過率從45%提升到62%；英語文從35%提升到58%；數學由37%提升到58%。

葉家宏表示，因材網可以協助診斷學生較弱的知識節點，AI則提供即時回饋與個別化陪伴，協助學生釐清不懂的概念、練習薄弱單元。「e度」全面開放以來，已有超過75萬名師生使用，逐步成為支援課堂的重要工具。

教育部於今年5月宣布「AI人才方舟計畫」，將「運用AI學習的能力」列入政策重點之一，在中小學全面推動。不過仍有不少家長擔心孩子過早接觸電子載具，會有沉迷或近視的風險。

葉家宏表示，目前在中小學實際推動的模式，並不是讓學生整堂課盯著平板電腦，而是一整套結合實體互動的教學設計。學生可能只花5到10分鐘向AI提問、收集資料，剩下的時間眼睛就會離開螢幕，透過小組討論、教師引導學習模式，深化學習成效。

葉家宏認為，AI學習的趨勢很難逆轉，就像40年前「286電腦」剛出來時，人們會擔心學生使用；20年前網路開始普及，也有人害怕孩子接觸。然而不論是個人電腦還是網路，都已成為生活上的必要設備，只要正確使用搭配好的教材設計，都能成為學習的利器。

葉家宏表示，除了給教師的教學指引，教育部目前也正以家長為對象，研編專門的數位學習知能指引，教導家長營造良好的家庭數位學習環境，包括如何使用AI工具、保護個人隱私、資訊判讀等。

葉家宏強調，AI會改變教育，但教育本質不會變，學生需要的不只是知識，更需要理解、關懷和陪伴，教師始終是提供「教學溫度」的關鍵角色。

教育部 中央社

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