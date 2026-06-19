台南培訓30名客話故事員 暑假辦50場繪本說故事

用一段故事，在孩子心田種下客家的種子，為打造「客話日常」的生活圈，台南市客家事務委員會於今年暑假期間推出50場次「客話繪本故事推廣」活動，7、8月每周末在台南市客家文化會館及南瀛客家文化會館登場。透過生動有趣的繪本故事、互動遊戲及創意手作，讓孩子在玩樂中自然接觸客語。

台南市客委會主委陳新裕說，客語是客家文化傳承的根基，打造友善的講客環境，需要從社區與家庭共同努力。今年培訓30位客話故事推廣員，於6月起將陸續走入親子館、圖書館及文化場館推廣客語，暑假期間也將進駐兩處客家會館，陪伴孩子共下說故事、學客語，讓客語不再只是課本上的文字，而是在輕鬆愉快的氛圍下，透過故事自然走進孩子的生活，逐步營造臺南客家的生活氛圍。

台南市客委會說，本次活動規畫一系列適合親子共學的客語繪本，內容涵蓋生活稱謂、數字顏色、動植物及客家節慶、美食等主題，並搭配互動問答及手作體驗，讓孩子從聽故事到動手做，全方位感受客語與客家文化的魅力。活動即日起開放報名，歡迎家長利用暑假帶著孩子一起走進客家會館，聽故事、學客語，共度充實又有趣的假日時光。