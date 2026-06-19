越南台商獎助當地學子 學生受鼓舞盼到台灣學習

越南台商獎學基金會今天向越南頂尖學府河內百科大學22名研究生頒發獎學金，台商表示很開心能團結台商回饋當地。受獎生則表示，這筆資助不僅緩解經濟壓力，更是精神鼓舞，他們期待未來赴台研究，向台灣學習。

越南台商獎學基金會於河內百科大學（又稱理工大學）頒發第4屆振興越南工業技術獎學金，受獎者包括18名碩士生與4名博士生，分別獲頒1500萬越盾（約新台幣1.8萬）與2000萬越盾（約新台幣2.4萬）。

河內百科大學為越南最悠久的科技與理工大學，即將迎接70年校慶。大學副校長阮峰田（Nguyễn PhongĐiền）致詞時表示，非常感謝台灣給與學生的獎學金協助，盼未來能繼續接受到台灣給學生的鼓勵與動力，讓他們有條件研究學習。

越南台灣商會聯合總會總會長洪志華致詞時指出，越南已成科技與製造的重要基地，許多台資企業也在此深耕發展。台越未來合作不僅是資金與技術，更是人才培育，盼協助越南優秀青年安心求學、勇敢追夢，也希望更多台商、越南朋友加入這項有意義的公益工作。

越南台灣商會學獎學勵學基金會理事長蘇建源在典禮後接受中央社採訪，提到長期投入的原因：「台灣有一句話說『歡喜做，甘願受』，我自己很喜歡做，也很開心能吸引一些朋友跟我一起。首先是能提供學生所需的幫助。第二是能團結一群台商，共同來為這個目標服務，這也是我感覺很溫暖的一件事。」

他表示，獎學基金會當初是為服務台灣學校清寒學生而成立，如今已頒發31個學期。「聽說有些學生是從小學1年級起，連續24個學期，直到高中畢業、順利考上台灣國立大學，都是我們的獎學生。陪伴一個小孩子一路成長，且有好的成績，這是我們最大的回饋」。

據信，因為百科大學申請台商獎學金人數每年都增加，校方已在規劃為此特別成立委員會。

現場觀禮的台灣事務委員會秘書長阮側柏（NguyễnTrắc Bá）告訴中央社，台商是最早來越南投資，也是目前最大的外商之一。「很高興台商願意回饋至越南人，在教育上，台商長期向越南學子提供許多獎學金，鼓勵他們獲取更多知識」。

他指出，台灣科技發展數十年前就已啟動，非常值得越南學習。「為了向台灣學習，我們送許多學生到台灣，讓孩子到台灣求學也是許多越南家庭的趨勢」。

本屆獎學生食品科技系碩士生武秋淵（Vũ ThuUyên）告訴記者，能獲得台灣企業家的獎學金，她感到非常高興，對她來說是一股巨大動力，幫助她在研究和學業上繼續前進。

赴台就讀是她的願望，她說：「我有朋友正在台灣修讀半導體產業相關的博士學位，台灣的教育培訓計畫非常優質，若未來有機會，我很想親自去那裡體驗文化與學習，因為當地的經濟和科技都非常發達。」

化學與生物科學院博士一年級生阮文團（NguyễnVăn Đoàn）說，獲得獎學金非常榮幸，除了在經濟上減輕壓力、讓他更專注於研究外，更是一種極大的精神鼓舞。

他很嚮往台灣，表示台灣在半導體和電子產業方面發展迅速，屬於亞洲四小龍。「台灣擁有台積電等知名企業，以及在材料科學領域的頂尖研究，這也是我目前研究方向」 。

阮文團說：「未來如果能有機會，我想申請赴台進行交換學習。除了體驗當地的文化之外，更希望透過這個機會，學習台灣所採用的最新研究方向與方法。希望能將所學累積起來，回越南後能對國家的科學發展做出貢獻。」