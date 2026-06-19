老師拒看「鐵拳教育」理由好心酸 同業曝班級追劇感受到學生轉變

Netflix現象級韓劇「鐵拳教育」引起討論，劇中隸屬於南韓教育部的虛構單位「教權保護局」，採強硬作為解決教育失序問題，甚至以暴制暴，不少人看了直呼大快人心。有擔任教職的網友則說，「完全不想看鐵拳教育」，他的理由相當心酸。

社群平台Dcard有網友發文，指最近「鐵拳教育」非常紅，但他身為老師，完全沒興趣看這部，因為劇中教訓學生的做法，根本完全不可能在現實中發生，「爽完之後還是得面對現實，反而痛苦」。

同為教職的網友留言，「我有看，看了心有戚戚焉」、「跟我想的一樣」、「其實我本來也是一樣的想法，但偶然看了一些，發現裡面還是會有觸動到自己的地方」、「我也是老師，我會跟導師班學生一起看，一起探討教育議題與方針。雖然劇中難免有過於誇張，但我感受到學生能同理每一集裡，被霸凌、被殺害、被帶壞、恐龍家長煩老師等遭遇，此刻教育已在進行」。

也有網友說，「一點都不誇張，劇情是真實事件改編的。女學生自導自演指控老師性騷擾的事情，我先生也遇過。恐龍家長，我也遇過不少，這部劇看了真的很有感」、「這部我還看到掉淚，正義得到伸張的感覺真的很爽，看來是我平常壓抑太久了」、「看了至少會爽，可以暫時逃避現實」、「戲劇就是用更誇張的方式去呈現，才會讓大家看到痛點」。

其他網友表示，「以自身周遭經歷來看，解開自己衣服說老師性騷擾，其實現在很多教學現場都有出現諸如此類的現象」、「你覺得很荒謬的事件，在真實世界中往往只會更誇張，沒遇過不代表沒發生過」、「這部劇的意義，不是現實生活中一定要設立教權局，而是提醒每個人都要成為自己的教權局，雖然這部劇叫鐵拳教育，但也沒有一直都在揮拳，更多的都是權謀策劃，即便現實生活中沒有教權局這麼強大的勢力可以保護受害者，不過也是教育觀眾要為自己發聲，就算沒用也是要抗爭到底」。