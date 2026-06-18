幼照法補助入法爭議未決 多數修法條文保留送院會協商

立法院教育及文化委員會今天審查《幼兒教育及照顧法》部分條文修正草案，朝野聚焦第七條補助入法爭議，包括公立、非營利、準公共及私立幼兒園補助是否應明訂於法律，以及中央、地方財源如何分擔。教育部長鄭英耀因身體不適，提早離席，下午經逐條審查後，多數法條保留送院會黨團協商。

立法院教委會今天審查幼照法相關修正草案，鄭英耀上午提到自己身體有不適的狀況，下午會議時，向委員會告假提早離席。

幼照法第七條修正為本次修法最受關注之一，提案的國民黨立委主張，少子化已是國安危機，政府應將學前教育支持制度化，就讀公共化幼兒園免費、就讀私立幼兒園補助提高至每月1萬5千元；但執政黨立委則質疑，相關版本恐大幅增加國庫支出，且尚未與地方政府充分討論，若貿然入法，恐衝擊現行公共化及準公共幼兒園政策。

民進黨立委提醒，若相關法案均依在野黨版本通過，教育部每年恐新增638億至1138億元支出。立委加碼容易，但預算尚未完成審查，也未說明財源，「沒有預算怎麼花用？」國民黨立委則認為，學前教育向下延伸是應該討論的方向，教育部不應只建議維持現行條文，而應積極與行政院、主計總處協調經費。

鄭英耀回應指出，減輕家長負擔與提升幼兒照顧品質，都是教育部既定政策方向，但修法影響層面很大，涉及中央與地方財政分擔、教保品質、家長需求及現場運作等問題，應讓中央、地方及各界團體有更完整討論。

今天下午逐條審查後，除第25條配合性別平等教育法條次修正、照案通過外，其餘包括第七條補助入法、幼兒閱讀與3C使用、食安、私幼收費管理及違規罰則等，多數條文均保留送院會處理，並須交由黨團協商。教育部也表示，將於七月與地方政府進一步討論經費分擔、品質監督及家長實際需求等問題。