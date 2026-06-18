培力計畫特色產業展創意 可折疊杯讓環保更輕鬆

勞動部「培力就業計畫」輔導發展地方特色產業，並協助拓展市場，今天在台北車站舉辦「多元培力大市集」活動，有業者展售具創意的杯子，可以折疊方便攜帶，讓環保變得更輕鬆。

勞動部勞動力發展署北分署今天在台北車站，舉辦「多元培力大市集」，集結50家多元培力計畫受輔導單位、微型創業鳳凰店家及庇護工場，帶來來自雙北、宜蘭、花蓮及金門的在地美食、文創商品及手工藝品，盼民眾以消費行動支持地方創生與在地就業。

現場規劃「原力部落村」、「食力補給站」、「創力工坊街」、「暖力希望所」及「新力夢想站」等5大主題區，展售各式特色美食、文創商品及手工藝品。

有一家業者展示的「折折杯」，可快速折疊收起，隨身攜帶，杯子有大中小不同型號，材質來自100%PP（聚丙烯），不含雙酚A及塑化劑，耐熱攝氏0度到120度，產品通過SGS國際驗證。

業者說，折折杯收合後，厚度小於1公分，可折疊次數大於1000次，正確使用，壽命約1到2年，大杯子重量約42克，約6個新台幣10元硬幣的重量，已有大型活動如馬拉松、媽祖進香等主辦單位會採用。

勞動力發展署署長黃齡玉說，多元培力計畫協助發展地方特色產品、建立品牌並開拓市場，同時也在地方創造多元就業機會，使青年與勞動者能夠在家鄉安心就業並實現夢想，核心精神不僅在提供工作機會，更在支持個人能力發揮，讓不同背景的民眾都能在熟悉的地方找到發展舞台。