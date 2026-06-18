《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭
Netflix韓劇《鐵拳教育》近期掀起追劇熱潮，不少觀眾大讚劇情爽快又寫實，劇中圍繞校園霸凌、師生對立及家長介入教育等話題，也讓外界再度關注教育現場的種種問題。不過，近日一名自稱老師的網友卻在Dcard發文，坦言自己對這部爆紅韓劇「完全沒興趣」，原因曝光後立刻引起許多同行共鳴。
原PO表示，自己知道《鐵拳教育》相當受歡迎，但身為老師反而沒有觀看的動力。他認為，劇中許多教師懲戒或對抗問題學生的手段，在現實教育現場幾乎不可能發生，即使看劇當下覺得大快人心，但回到真實工作環境後，仍得面對各種制度限制與複雜問題，反而容易產生更強烈的落差感，因此直言自己「完全不想看」。
貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言，不少自稱教育工作者的人直呼「跟我想的一樣」。有人表示自己雖然有看劇，但幾乎是邊看邊感嘆，「真的心有戚戚焉」，甚至看完反而覺得「有些難受」，因為現實中的教育問題往往比戲劇演得更複雜。還有網友笑稱《鐵拳教育》根本是「老師版A片」，就跟法律人看《包青天》一樣，確實很紓壓「可以爽一下」，也能暫時逃離現實，但關掉螢幕後，仍得繼續面對學生問題和家長來電。
不過，也有另一派網友認為，《鐵拳教育》的價值不完全在於劇情是否真實發生，而是讓更多人看見教育現場長期存在的困境。也有人認為，該劇不只是單純的「爽片」，同時呈現教師與學生可能成為受害者的一面，讓外界更了解教育問題的複雜性。還有觀眾分享，原本和原PO抱持相同看法，但實際觀看後仍被部分情節觸動，若台灣能結合過去真實校園事件翻拍相關作品，或許也能引發更多社會關注。
《鐵拳教育》的爆紅雖然讓更多台灣民眾開始關注教育現場面臨的挑戰，但也出現不同聲音。本站曾報導，有國中教師分享，近期聽見學生討論劇情時，竟有人將劇中對抗師長的橋段視為「惡作劇靈感」，讓他相當擔憂。相關貼文曝光後，不少網友表示第一線教師承受的壓力不小，也認為過去的「尊師重道」已消失不見，感嘆台灣教育仍然有許多問題要解決。
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