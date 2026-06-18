彰師大狼師涉權勢性騷？ 監察院與彰化縣性平會認知不同

涉及性平事件被監察院彈劾的國立彰化師範大學輔導與諮商學系3名前教授，彰化縣性別平等委員會去年受理通報分別做了處置，其中張景然依違反性騷擾防治法裁罰3萬元，黃宗堅涉性侵害防治法因被害人無意願提出告訴，故僅知會主管機關及學校，校園違反性平回歸校園調查與處分。

依監察院公布的彈劾文，彰師大前教授張景然在擔任彰師大學生心理諮商與輔導中心主任職務期間，利用專業領域的權勢及機會，除向他人傳送性與性別相關的騷擾訊息，也因在2022年至2023年間邀請一女共同觀看色情影片、求贈內褲，經彰師大性別平等教育委員會調查認定「性騷擾成立」，遭彰化縣政府以違反性騷擾防治法裁處3萬元案，調查時，態度不佳。

彰師大前教授黃宗堅部分，經彰師大調查已認定黃宗堅有性侵害、性騷擾，以及不當利用教師權力要求學生在教學及學術活動中提供開車接送、泡湯、伴遊等服務。

彰化師大前教授王智弘曾擔任彰化縣政府教育處長，彈劾案文提及，經彰師大調查認定王智弘對6名學生有不當眼神凝視、對1名學生有性別歧視言論，且有未經學生同意逕行擁抱、碰觸學生身體等行為，共成立9件性騷擾。

彰化縣政府社會處指出，張景然等三人違反性平案件，彰化縣性別平等委員會受理通報後，即指派社工人員提供被害人服務，針對三人依性騷擾防治法行政處分，其中，張景然依性騷擾防治法裁罰3萬元，黃宗堅涉性侵害防治法部分，因被害人無意願提出告訴，只通知主管機關及學校，王智弘則依校園性平回歸校園調查與處分。

其中，張景然部分，經彰師大調查認定「性騷擾成立」並受彰化縣政府裁處，但未以權勢性騷認定。監察院在彈劾文中認為，受害兩女均將張景然視為師長，張也明確知悉她們均以「老師」稱之，是以張師對甲女、乙女所為性騷擾行為，實不應僅以「張師行為時，對方是否為在學學生」輕率認定不具權勢關係，張的行為顯已有害教師專業形象與彰師大校譽，並涉有性騷法第2條第2項權勢性騷之行為。

對於監察院的認定，彰化縣政府社會處說明指出，彰化縣性別平等委員會是依「性別平等教育法」第2條第7款規定，校園性別事件係指事件之一方為學校校長、教師、職員、工友或學生，他方為學生，且事件發生在校園內或與校園學習、活動有實質關聯者，但本案就其申訴案件實際發生期間，兩造已無在學的師生關係，也無現行性別平等教育法所稱的校園身分關係，難認屬校園性別事件。