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遭批「神隱部長」立院場面緊繃 鄭英耀：一路抹黑無法接受

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長鄭英耀今至立法院教委會備詢。記者董俞佳／攝影
教育部長鄭英耀今至立法院教委會備詢。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今天審查幼照法修法案，教育部長鄭英耀列席備詢時，遭國民黨立委葛如鈞質疑，近期多項重大教育議題都未見部長親自出席，外界出現「神隱部長」說法。鄭英耀回應說，他無法接受「神隱」說法，強調教育部對各項政策都有充分討論，也透露自己近期身體確實有一些狀況，因此部分公開場合未能出席，雙方音量升高，場面一度緊繃。

葛如鈞質詢時指出，上次與鄭英耀在立法院討論教育議題，已是整整一個月前。這段期間，教育界發生多起重大事件，包括師生衝突、教師管教權、校事會議等，社會高度關注的重要教育議題，都未見部長親自到場說明，也等不到教育部長表達意見。他批評，教育部面對教育現場重大議題態度消極，外界才會質疑部長「神隱」。

鄭英耀回應，對於被稱為「神隱」，他沒有辦法接受。他表示，教育部內部對所有政策都有充分討論，也尊重行政體制，並非所有場合都一定要求部長親自出席。鄭英耀接著說，自己其實不太願意對外說明，但「我最近身體確實有一些狀況」，不過，鄭沒有多做說明，僅說「我只能講到這裡。」

葛如鈞隨即祝福鄭英耀身體健康、一切平安，但教育部長是重要公職，代表全國民眾執行教育政策，教育法案與校園問題都沒有辦法無止境等待。他說，正因各界看重部長，才會對部長有所期待；如果部長休息時部會同仁都可以代勞，「那我們需要部長做什麼？」

雙方對話隨後升溫。鄭英耀表示，教育部長期努力推動改革，對於外界批評「沒有辦法接受一直抹黑」。他說，教育部一直往好的方向改革，卻「不但沒有掌聲，而且一路都在批評」，質疑這是否是社會期待對待公務體系的方式。

葛如鈞則反問「哪裡抹黑？」他對鄭英耀說，部長的健康重要，但老師與學生的健康、安全同樣重要，要求教育部針對相關爭議，不能只以「已有討論」回應社會質疑，而應提出明確時程與具體法規修正，讓教師、學生與家長都能在校園中免於恐懼。

鄭英耀 葛如鈞 立法院

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