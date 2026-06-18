立委提私幼月補1.5萬其餘免費 教育部估年花423億

立法院教文委員會今天審查「幼兒教育及照顧法」草案，部分立委提案每月補助讀私幼孩子新台幣1.5萬元、平價幼兒園無須繳費。教育部長鄭英耀表示，此補助將每年增加423億國庫支出，並憂私幼補助使價格更浮動、影響地方負擔。

立法院教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會今天舉辦聯席會議，對多名立法委員所提共20案「幼兒教育及照顧法」修正草案詢答及逐條審查，邀鄭英耀率相關官員列席並備詢。

審查提案中，徐巧芯、羅智強、王育敏、羅廷瑋等多名國民黨立委提案皆包含修正該法第7條，明列政府應補助「接受私立幼兒園服務者，每位幼兒每月補助不得低於新台幣1萬5000元」。此外國民黨立委廖先翔、徐巧芯、徐欣瑩等提案也明定「接受公立幼兒園、準公共幼兒園及非營利幼兒園者補助後，每月無須繳費」。

民進黨立委林月琴在會中詢問，補助私幼幼兒每月1萬5000元，是否真的可以減輕家長負擔，及相關補助會增加多少預算支出。

鄭英耀回應，私立幼兒園本適用市場機制，如果統一給予補助，加上平價幼兒園全部免費，估算要每年會增加新台幣423億元國庫支出。

鄭英耀認為，更重要的是提升公托品質，政府近年廣設非營利幼兒園和平價的準公幼，也檢視準公幼、平價幼托品質，去年共有約40所準公幼因為品質不符要求，要求退場。

此外，民進黨立委陳秀寶、郭昱晴、林宜瑾等人也憂心，大幅增加幼兒園補助，在「財劃法」劃分下，是否將同時影響地方支出；且認為此案是否符合家庭實際需求、對私幼市場影響等，各界討論仍不足，應暫緩逐條審查。

鄭英耀表示，確實如果直接入法，可能影響地方負擔。目前全台平價非營利已經滿足約36萬就學需求，選擇私幼的家長約佔整體1/3，但若統一補助，卻恐造成私幼價格更加浮動。

時代力量黨主席王婉諭今天也發布新聞稿表示，若修法讓公幼、非營利及準公幼完全免費，政府年需多編列約100億元預算；若要再加碼每月1萬5000元補助給16萬名私幼孩童，每年將暴增數百億元預算。且私幼孩子所獲得的補助，將是其他孩子的7倍。

王婉諭認為，OECD曾在2025年整理各國經驗警告，政府將大筆補助投入可自由訂價的私幼市場，學費往往不降反升，家長實際受惠的遠比預期少，憂心此次提案的補助，反將流進業者口袋。呼籲將寶貴的國家資源優先投入擴充公幼與非營利幼兒園的量能，把主動權留在政府手上。