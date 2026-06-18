快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

廖俊智任中研院長後滿頭白髮 蔡英文認虧欠很多

中央社／ 台北18日電
中央研究院18日舉行新、卸任院長交接典禮，副總統蕭美琴（左1）、卸任院長廖俊智（左2）、新任院長陳建仁（右1）與前總統蔡英文（右2）於合影前互相禮讓主位。中央社
中央研究院18日舉行新、卸任院長交接典禮，副總統蕭美琴（左1）、卸任院長廖俊智（左2）、新任院長陳建仁（右1）與前總統蔡英文（右2）於合影前互相禮讓主位。中央社

中央研究院18日舉行新、卸任院長交接典禮，副總統蕭美琴（左1）、卸任院長<a href='/search/tagging/2/廖俊智' rel='廖俊智' data-rel='/2/111909' class='tag'><strong>廖俊智</strong></a>（左2）、新任院長陳建仁（右2）與前總統<a href='/search/tagging/2/蔡英文' rel='蔡英文' data-rel='/2/105399' class='tag'><strong>蔡英文</strong></a>（右1）於禮成後合影留念。中央社
中央研究院18日舉行新、卸任院長交接典禮，副總統蕭美琴（左1）、卸任院長廖俊智（左2）、新任院長陳建仁（右2）與前總統蔡英文（右1）於禮成後合影留念。中央社

中央研究院今天舉行新卸任院長交接典禮，前總統蔡英文說，中研院在中研院院長廖俊智帶領下持續累積學術能量，「家裡有你真好」，但見他如今滿頭白髮，也覺得自己虧欠他很多。

前副總統陳建仁21日起將接任中央研究院第13任院長，任期從今年6月21日起至120年6月20日。中研院今天舉行新卸任院長交接典禮，在副總統蕭美琴監交下，廖俊智將印信交給陳建仁，包含前總統蔡英文、中研院前院長李遠哲等人出席交接典禮。

蔡英文今天以貴賓身分致詞時感性表示，完成交接的兩名中研院院長，一位是10年前自己剛就任總統時親自核定的學術領袖，另一位則是擔任總統任內並肩工作、一起面對許多挑戰的重要夥伴，今天她也要以一個老朋友的心情，向兩位敬重的學者表達感謝與祝福。

蔡英文表示，中研院除了科學研究也有深厚的人文底蘊，帶領著台灣不斷的追求知識探索真理，這十年來在廖俊智帶領下，中研院完成許多重要工作，不僅推動院內制度與觀念的更新，也提出了成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬卓越人才的三大願景，讓中研院在追求卓越同時也積極回應社會的需要。

蔡英文也細數，中研院參與了人類歷史上第一張黑洞影像發表，也有新一代20位元超導量子晶片自研自製並導入量子電腦系統，中研院在淨零永續、公共衛生，前瞻科技以及人文社會研究上持續累積台灣學術能量，特別是南部院區在2024年的正式開幕啟用，代表國家科研能量向南扎根，也讓基礎研究社會需求跟區域發展有更緊密連結。

蔡英文也向廖俊智說，「10年前，你說有事回家幫忙；十年後，我們要說家裡有你真好」，謝謝廖俊智10年來的承擔及毫無保留的付出，也對於現在廖俊智滿頭白髮很內疚，覺得自己虧欠廖俊智很多，但希望未來中研院跟台灣整體社會仍有廖俊智的參與，讓台灣可以更好。

對於陳建仁將接任中研院院長，蔡英文也透露，大家覺得「大仁哥」都很溫暖、誠懇，「但我告訴各位，他真的很堅定」，不論是擔任副總統、行政院長期間，他始終展現出學者的嚴謹、公僕的韌性以及讓人安心的人格特質。

蔡英文表示，未來面對極端氣候、地緣政治變局、人工智慧等挑戰，台灣會比以前更需要中研院提出專業前瞻的意見，相信陳建仁會以他溫柔堅韌的力量，帶領中研院繼續深化研究、培育人才等，為國家發展提供更堅實的學術根基，期待中研院在自由探索中追尋真理，深化台灣知識力量，讓台灣面對世界變局時更有能力走向未來。

廖俊智 中研院 蔡英文

延伸閱讀

廖俊智掌中研院10年變滿頭白髮 蔡英文細數功勞：虧欠你很多

中研院院長交接 蔡英文笑談廖俊智白髮「家裡有你真好」 陳建仁接掌

廖俊智卸任中研院長 「把不可能任務化為Mission Incredible」

即將卸任 廖俊智為中研院留下「價值」

相關新聞

回應校車司機性侵案 鄭英耀：落實更嚴謹查核制度

校車司機涉性侵學生案，引發國人關注，多名立委質疑學生交通車委外承攬、司機資格查核仍有漏洞，要求教育部納入檢討，避免類似事件再發生。教育部長鄭英耀今表示，將與地方政府合作，落實更嚴謹的查核制度，一定不讓作奸犯科或違法者開校車。

立院幼照法修法聚焦補助、食安 教育部建議維持現行條文

立法院教育及文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修法草案，多名立委提案聚焦幼兒園就學補助、育兒津貼、幼兒閱讀資源、教保人員違法事件調查、幼兒園食材資訊揭露及私幼收費透明等議題。教育部長鄭英耀今天列席報告表示，現行法律、行政規則或地方政府審議機制大多已有相關規範，建議維持現行條文。

校事會議各方關注 鄭英耀：投訴案件已大幅降低

教育部修正校事會議制度引發各界關注，近日公聽會中，教師、家長與民間團體對校事會議運作仍有不同意見。教育部長鄭英耀今天在立法院表示，校事會議制度歷經多年演變，教育部希望在保障教師專業教學與家長安心之間取得平衡，今年在要求須具名投訴下，投訴案件受理比率已經大降六成。

鐵拳教育熱議 台灣是否該成立教權保護局 已有民眾提案

Netflix現象級韓劇「鐵拳教育」在全球爆紅，劇中隸屬於南韓教育部的虛構單位「教權保護局」，採強硬作為解決教育失序問題，引起討論。我國內有民眾在公共政策網路參與平台提議成立「教權保育局」，目前進入附議階段、有182人支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。