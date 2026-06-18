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第50屆金鼎獎競爭激烈 90歲黃春明雙入圍

中央社／ 台北18日電

第50屆金鼎獎入圍名單公布，甫獲中央大學命名小行星的90歲作家黃春明，分別以小說「山爺」及插畫散文集「臺灣草葉集」入圍文學圖書獎及圖書插畫獎。

根據文化部發布新聞稿，本屆金鼎獎共計1483件報名，歷經初審及複審後，共有108件作品入圍，預計於7月公布得獎名單，並於9月下旬舉行頒獎典禮。

本屆參選作品競爭激烈，文學圖書獎方面，除了重量級作家黃春明之外，多部在台灣文學金典獎、台北國際書展大獎、Openbook好書獎獲獎作品亦入圍，如林俊頴「七月爍爁」、連明偉「槍強搶嗆」、韓麗珠「裸山」、馬世芳「歌之國土」等書。

非文學圖書獎方面，引起不少討論的張慧慈「長女病」，楊双子公開感謝啟蒙的學者作家藍佩嘉新作「成為新二代」，以及許雅婷、張馨文、黃詠光記錄樂生療養院的「大風之島」均入圍。

兒童及少年圖書獎方面，甫獲首屆金繪獎大獎的玉米辰「若是咧送批」，以及獲台北國際書展大獎的乜寇．索克魯曼、貓魚「東谷沙飛：山的孩子笛昂」，同組競爭。

圖書編輯獎則有「臺灣漫遊錄」推手莊瑞琳以「旅行在樹梢」一書入圍，將與同為春山出版作品「追一條溪」的主編莊舒晴，以及跨刀主編「以為無人傾聽的她們：台灣首部人工流產文集」的作家吳曉樂，角逐這個獎項。

圖書插畫獎方面，除黃春明外，今年獲得德國萊比錫書藝基金會主辦「世界最美麗的書」的高鵬翔，同樣以得獎書「臺灣活版時代」入圍，將和「來自清水的孩子」插畫作者周見信的「阿祖的日子紙」，以及二度入圍法國安古蘭國際漫畫節新秀大獎的陳沛珛以作品「我去上學的時候」，共同角逐獎項。

雜誌類方面，復刊後的「台灣山岳」雜誌今年第4度入圍，多次獲獎的「薰風」雜誌本次再度入圍雜誌設計獎，去年獲獎的文學類雜誌「人間魚詩生活誌」同樣連莊入圍，第45屆金鼎獎特別貢獻獎得主初安民，今年入圍雜誌主編獎。

入圍名單詳見金鼎獎官方網站：https://gta.moc.gov.tw/。

黃春明 金鼎獎 文化部

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