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神棍司機性侵案 教育部要管了 鄭英耀：不讓作奸犯科者有機會開校車

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長鄭英耀今表示，將與地方政府合作，落實更嚴謹的查核制度，一定不讓作奸犯科或違法者開校車。記者林伯東／攝影
教育部長鄭英耀今表示，將與地方政府合作，落實更嚴謹的查核制度，一定不讓作奸犯科或違法者開校車。記者林伯東／攝影

校車司機涉以宗教名義性侵學生案，引發國人關注，多名立委質疑學生交通車委外承攬、司機資格查核仍有漏洞，要求教育部納入檢討，避免類似事件再發生。教育部長鄭英耀今表示，將與地方政府合作，落實更嚴謹的查核制度，一定不讓作奸犯科或違法者開校車。

立法院教育及文化委員會今天審查幼兒教育及照顧法修法草案，陳培瑜、郭昱晴等多名立委質詢時關注校車司機涉性侵學生案。

陳培瑜表示，校車司機雖然適用「學生交通車管理辦法」，但實務上，許多校車是由學校委外給客運業者或遊覽車業者承攬，司機並非校方直接聘雇人員。若司機由業者派遣，甚至臨時由代班司機出車，學校未必能即時掌握每日實際駕駛身分，也可能難以完整查核其是否有不適任紀錄。

她指出，依現行規定，學校任用人員應查詢是否列入不適任人員資料庫，但若校車司機是外包承攬人員，是否屬於學校任用人員，恐有法規適用疑義。若代班司機在接送學生過程中造成傷害，現行制度也可能出現責任歸屬不清、查核機制不足的問題。

陳培瑜說，未來外包承攬管理模式應重新檢討，包括校方責任、業者責任、教育主管機關責任及交通主管機關責任，都應明確化。郭昱晴則質疑，許多校車外包給客運公司，聘雇環節可能有漏洞，地方政府是否有檢核機制，還是僅流於資格審查的形式。

鄭英耀回應說，將進一步與衛福部、地方政府共同研議，建立更適當的處理機制與流程。對於委外接送、校車司機及相關人員查核，也應建立明確審核，有作奸犯科，或者違法者，一定不讓他們有機會開校車，確保兒少安全。

鄭英耀 校車 陳培瑜

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