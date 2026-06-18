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林保署修復活化日治時期宿舍 獲全球卓越金獎

中央社／ 台北18日電

農業部林業及自然保育署修復日治時期總督府山林課的宿舍，並活化再利用，成為兼具歷史文化與生活美學的熱門景點，日前獲頒全球卓越建設最高榮譽的金獎。

林保署今天發布新聞稿，全球卓越建設獎於11日，在奧地利維也納舉行2026年頒獎典禮，林保署推動的「總督府山林課宿舍群修復及活化再利用x0km」成果深獲國際肯定，榮獲文化資產類最高榮譽「金獎」。

林保署說，總督府山林課宿舍群是日治時期台灣總督府山林課遺留的木造宿舍，於2006年指定登錄為台北市市定古蹟及歷史建築，是台灣少數留存的雙拼雙玄關日式建築群。

林保署歷時8年推動修復及活化再利用，克服木構建築、都市環境施工及文化資產保存等多項挑戰，結合傳統工法與非破壞性檢測技術，在台北市中心完整保存珍貴的林業文化資產，2024年3月委託勤美集團大博物町股份有限公司經營管理，並命名為「0km山物所」，為城市山林入口。

林保署說，總督府山林課宿舍群命名為「0km山物所」，象徵回到土地與森林的起點，全區規劃五大空間綠地，各區依不同主題植入豐富森林元素，並與林業試驗所合作，栽植復育台灣特有與瀕危植物。場域以「自然、生活、再發現」為核心精神，結合山林選品、餐飲、展覽與教育推廣，讓民眾在城市中也能重新認識台灣的森林文化與自然資源，成為兼具歷史文化與生活美學的熱門景點。

林保署說，總督府山林課宿舍群於2017年先行修復完成的「保育小站」，至今已舉辦逾10場山林文化及自然保育相關主題展覽；國產材產品體驗館「木的N次方」則匯集國產材業者家具及文創商品，打造木質溫潤氛圍的體驗空間。

2025年，林保署舉辦「0km：重訪山林課」特展，帶領民眾認識百年前居住於山林課宿舍群的職員身影，探索其林野調查工作的豐碩成果。

林保署說，總督府山林課宿舍群曾於2025年榮獲國家卓越建設獎最佳環境文化類「卓越獎」，今年再獲全球卓越建設獎文化資產類金獎，是對林保署致力文化資產保存與活化利用成果的高度肯定，未來將持續以保存歷史記憶、推廣山林文化及深化人與自然連結為目標，讓林業文化資產成為永續發展的重要力量。

林保署推動的「總督府山林課宿舍群修復及活化再利用x0km」，地點位於台北市大安區金山南路二段203巷內。

宿舍 林保署

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