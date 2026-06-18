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立院幼照法修法聚焦補助、食安 教育部建議維持現行條文

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修法草案，教育部長鄭英耀列席報告並備質詢。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修法草案，教育部長鄭英耀列席報告並備質詢。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修法草案，多名立委提案聚焦幼兒園就學補助、育兒津貼、幼兒閱讀資源、教保人員違法事件調查、幼兒園食材資訊揭露及私幼收費透明等議題。教育部鄭英耀今天列席報告表示，現行法律、行政規則或地方政府審議機制大多已有相關規範，建議維持現行條文。

為降低家長育兒經濟壓力、提高幼教品質，王育敏等多名藍營立委提案要求提高就學補助、育兒津貼，或明訂就讀公立、非營利、準公共及私立幼兒園者相關補助，鄭英耀表示，現行幼兒就學補助與育兒津貼，是透過「我國少子女化對策計畫」及相關行政規則辦理，有執行彈性。

鄭英耀說，相關經費也由中央與地方政府共同支應，若提高補助額度，涉及重大經費支出，仍須考量地方政府意見，審慎研議，因此建議維持現有作法。

綠營立委陳培瑜提案增列教保階段應提供充足且專業的閱讀資源服務及教育。鄭英耀表示，閱讀文化養成已整合於教保活動課程中，教育部也訂有「幼兒教保及照顧服務實施準則」、「幼兒園教保活動課程大綱」、「教育部幼兒園閱讀推動實施計畫」等相關規範，閱讀推廣方向與委員提案一致，後續可再強化引導，但建議維持現行條文。

針對教保相關人員違法事件調查程序、通報義務及罰責，有委員提案修正相關條文，要求加重負責人及其他服務人員違反通報義務的罰則。鄭英耀表示，現行條文及相關法規已有通報、查詢消極資格、行政調查期間依法管制行為人等機制，必要時可暫時停職，達到調查期間避免行為人接觸幼兒的目的。鄭英耀表示，幼照法第61條已明訂地方主管機關可依行政罰法規定處以較高額罰款，現行規範已與委員提案方向一致。

幼兒園食材安全也是修法焦點之一。有委員提案增訂教保服務機構採買食材，應優先採用符合食品安全衛生管理法等相關法令的食材，並公開是否含有乙型受體素（瘦肉精）等資訊。鄭英耀表示，現行教保服務機構供餐一律使用國產豬肉、牛肉食材，且須訂定幼兒飲食餐點表，並定期公布每日餐點內容，讓家長知悉，基於現行已有規範，建議維持現行條文。

鄭英耀表示，委員提案所關切的議題，許多現行條文、相關子法或行政規則已有規範。教育部將持續蒐集地方政府及各界意見，滾動檢討相關制度與配套措施，兼顧幼兒權益與教育現場需求。

教育部 鄭英耀 藍營

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