快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議制度濫訴惹議 鄭英耀：具名投訴奏效濫訴明顯減少

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立法院立法院教育及文化委員會審查「幼兒教育及照顧法」修正草案，教育部長鄭英耀出席報告並備質詢。記者林伯東／攝影
立法院立法院教育及文化委員會審查「幼兒教育及照顧法」修正草案，教育部長鄭英耀出席報告並備質詢。記者林伯東／攝影

立法院教育文化委員會今天審查幼照法修正草案，會前教育部長鄭英耀受訪時指出，民國92年時教師法對於不適任教師尚未有具體明確的處理規範，因此訂有「高級中等以下學校不適任教師處理注意事項」。校事會議制度經多次修正後，已逐步在教師專業保障與家長監督間取得平衡。

鄭英耀表示今年起新制要求投訴須具名，明顯降低濫訴情形，校事會議受理案件比率由去年82%大幅降至22%，降幅達六成。不受理案件比率則由18%升至33%。教育部將持續觀察制度運作，盼打造更穩定、安心的教育環境。

教師 鄭英耀 立法院

延伸閱讀

教育部秀數據稱「校事會議案量大減」 教團不埋單籲全面廢除

韓劇「鐵拳教育」掀熱議…立委關切教師遭濫訴 籲訂職安指引

校事會議延燒 教團籲借鏡韓國強化第三方支援機制

《鐵拳教育》引發共鳴 鄭英耀：校事會議改革後案量已有明顯下降

相關新聞

回應校車司機性侵案 鄭英耀：落實更嚴謹查核制度

校車司機涉性侵學生案，引發國人關注，多名立委質疑學生交通車委外承攬、司機資格查核仍有漏洞，要求教育部納入檢討，避免類似事件再發生。教育部長鄭英耀今表示，將與地方政府合作，落實更嚴謹的查核制度，一定不讓作奸犯科或違法者開校車。

立院幼照法修法聚焦補助、食安 教育部建議維持現行條文

立法院教育及文化委員會今審查幼兒教育及照顧法修法草案，多名立委提案聚焦幼兒園就學補助、育兒津貼、幼兒閱讀資源、教保人員違法事件調查、幼兒園食材資訊揭露及私幼收費透明等議題。教育部長鄭英耀今天列席報告表示，現行法律、行政規則或地方政府審議機制大多已有相關規範，建議維持現行條文。

校事會議各方關注 鄭英耀：投訴案件已大幅降低

教育部修正校事會議制度引發各界關注，近日公聽會中，教師、家長與民間團體對校事會議運作仍有不同意見。教育部長鄭英耀今天在立法院表示，校事會議制度歷經多年演變，教育部希望在保障教師專業教學與家長安心之間取得平衡，今年在要求須具名投訴下，投訴案件受理比率已經大降六成。

鐵拳教育熱議 台灣是否該成立教權保護局 已有民眾提案

Netflix現象級韓劇「鐵拳教育」在全球爆紅，劇中隸屬於南韓教育部的虛構單位「教權保護局」，採強硬作為解決教育失序問題，引起討論。我國內有民眾在公共政策網路參與平台提議成立「教權保育局」，目前進入附議階段、有182人支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。