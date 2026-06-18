校事會議制度濫訴惹議 鄭英耀：具名投訴奏效濫訴明顯減少

立法院教育文化委員會今天審查幼照法修正草案，會前教育部長鄭英耀受訪時指出，民國92年時教師法對於不適任教師尚未有具體明確的處理規範，因此訂有「高級中等以下學校不適任教師處理注意事項」。校事會議制度經多次修正後，已逐步在教師專業保障與家長監督間取得平衡。

鄭英耀表示今年起新制要求投訴須具名，明顯降低濫訴情形，校事會議受理案件比率由去年82%大幅降至22%，降幅達六成。不受理案件比率則由18%升至33%。教育部將持續觀察制度運作，盼打造更穩定、安心的教育環境。