唐獎法治獎得主艾克曼 啟發全球憲法工作者

校車司機涉性侵學生案，引發國人關注，多名立委質疑學生交通車委外承攬、司機資格查核仍有漏洞，要求教育部納入檢討，避免類似事件再發生。教育部長鄭英耀今表示，將與地方政府合作，落實更嚴謹的查核制度，一定不讓作奸犯科或違法者開校車。

2026-06-18 11:25