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唐獎法治獎得主艾克曼 啟發全球憲法工作者
2026年第7屆唐獎法治獎得主今天揭曉，由美國法學教授艾克曼獲獎。艾克曼對法治的貢獻，體現在他開創的「雙元民主」理論，該理論區分為「常態政治」與「高階立法」。
唐獎法治獎評選委員會於得獎理由中特別指出，艾克曼（Bruce Ackerman）為探求憲政正當性與國民主權的跨國憲法探索與熱情承擔，經由跨世代的實踐，深深啟發世界各地追求社會正義與法治的所有憲法工作者。
艾克曼於1943年出生，目前是耶魯大學法律與政治學Sterling講座教授。他成長於美國紐約布朗克斯區，自耶魯法學院畢業後，先後擔任美國聯邦上訴法院法官亨利．弗蘭德利（Henry J. Friendly），以及美國聯邦最高法院大法官約翰．馬歇爾．哈蘭（JohnMarshall Harlan）的法官助理，開啟他的法律職涯。
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